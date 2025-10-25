Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite della nona giornata, siamo quasi ad un quarto del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 9^ GIORNATA

Nona giornata per i pronostici Serie B, nono excursus attraverso le quote e le previsioni delle principali partite di un campionato cadetto sempre molto interessante, che ad esempio la scorsa settimana ha vissuto del pareggio in vetta tra Palermo e Modena ma di altri temi che andranno trattati di volta in volta.

Siamo alla nona giornata, quindi arrivati quasi ad un quarto del percorso: alcune situazioni si stanno in qualche modo definendo, ma permane come sempre la grande incertezza: tra le cose “fisse” rimane la crisi della Sampdoria, che per prima ha cambiato allenatore e ora si deve lanciare in una corsa alla salvezza tutt’altro che semplice.

Abbiamo poi alcune squadre che pian piano stanno iniziando a scaldare i motori, inevitabile ad esempio parlare di un Monza che, terminata la grande era (per quanto breve) del duo Berlusconi-Galliani vuole riprendersi immediatamente la Serie A e sembra appunto aver iniziato una marcia interessante.

Questo e altro ovviamente; noi come sempre con i pronostici Serie B prendiamo in esame due partite, questa volta appunto riferite alla nona giornata, e proviamo a ipotizzare in che modo potrebbero andare le cose facendoci aiutare anche dalle quote che i bookmaker hanno previsto.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA REGGIANA

Monza Reggiana, che si gioca sabato pomeriggio, è molto interessante nei pronostici Serie B: se parliamo di due squadre in ripresa le troviamo all’U-Power Stadium, perché entrambe sono reduci da due vittorie consecutive e 7 punti nelle ultime tre, il Monza ha inflitto la prima sconfitta al Catanzaro e poi ha fatto saltare il banco espugnando Frosinone, i granata invece erano stati corsari a sorpresa sul campo del Cesena e poi si sono superati battendo il Bari al Mapei Stadium, dunque abbiamo un momento davvero positivo per entrambe che ora vanno a caccia di continuità.

Quale squadra è favorita dai bookmaker? Il Monza, e nemmeno di poco: possiamo citare l’agenzia Sisal, secondo la quale il segno 1 che regola la vittoria della formazione brianzola vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,55 volte la giocata, mentre l’affermazione esterna della Reggiana, che viene naturalmente identificata dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a ben 6,00 volte la posta in palio, un valore non basso dunque. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, arriva più o meno a metà: se la partita dovesse terminare con un punto a testa, andreste a intascare una quota pari a 3,75 volte quello che sarà l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: BARI MANTOVA

Se a Monza i pronostici Serie B ci consegnano due squadre in crescita, in Bari Mantova la situazione è quasi all’opposto: i galletti erano tornati al successo contro il Padova ma poi hanno perso appunto a Reggio Emilia, nelle ultime cinque giornate hanno raccolto appena 5 punti non riuscendo a battere nemmeno Sampdoria ed Entella, ma sta peggio il Mantova la cui ultima (e unica) vittoria è datata 30 agosto alla seconda giornata, da quel momento i virgiliani hanno infilato quattro sconfitte consecutive per poi rialzare la testa in qualche modo con i pareggi contro Avellino e Sudtirol, ancora però non sufficienti.

Sarà quindi una partita nella quale la paura di un altro passo falso potrebbe giocare un fattore importante; per la Sisal la squadra favorita è comunque il Bari perché la sua vittoria, e quindi il segno 1, porta in dote un guadagno che equivale a 2,10 volte la somma investita, mentre il segno 2 che identifica l’affermazione del Mantova al San Nicola ha un valore che corrisponde a 3,40 volte quello che avrete messo sul piatto. La curiosità di questo pronostico è che 3.40 volte la posta in palio è anche la quota che il bookmaker ha previsto per l’ipotesi del pareggio, per la quale ovviamente dovrete puntare sul segno X.