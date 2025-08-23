Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite della prima giornata nel campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E PREVISIONI SULLE PARTITE

Il tema dei pronostici Serie B è sempre molto intrigante, soprattutto se parliamo della prima giornata del nuovo campionato: siamo a sabato 23 agosto ed è tempo di analizzare le quote e le previsioni che i bookmaker, attraverso le giocate degli utenti, hanno emesso e continuano ad emettere sulle partite.

Il turno inaugurale del campionato cadetto è ormai dietro l’angolo; si corre per le due promozioni dirette ma anche per la terza che avverrà attraverso i playoff o magari già dopo la stagione regolare, dovendo stare attenti a evitare la retrocessione che può maturare tramite lo spareggio (o playout che dir si voglia).

Tanti temi interessanti nell’approcciarci ai pronostici Serie B; come sempre esistono le griglie di inizio stagione ma poi le valutazioni arrivano tramite i campi, a cominciare da queste gare del sabato che possono dirci già parecchio sulle squadre.

Intanto le abbiamo viste esordire in Coppa Italia, dunque ci siamo già fatti qualche idea al netto del grado di difficoltà delle singole sfide; adesso invece si parla del campionato, e allora senza indugiare oltre iniziamo il nostro viaggio nei pronostici Serie B parlando di qualche gara che ci sembra, almeno sulla carta, essere in rilievo sulle altre.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI PADOVA

Per quanto riguarda i pronostici Serie B, va detto che Empoli Padova fino a pochi mesi fa avrebbe avuto due categorie di distanza; tuttavia i toscani, nonostante la semifinale raggiunta in Coppa Italia, sono retrocessi mentre finalmente i biancoscudati hanno confermato le aspettative e, vincendo il duello contro il Vicenza, si sono presi la tanto agognata promozione tornando in cadetteria, ora gli obiettivi delle due società sono diversi ma chissà invece che possano lottare per lo stesso traguardo, da capire ovviamente quale sarà.

Per ora l’agenzia Eurobet consegna all’Empoli i favori del pronostico con un valore di 1,85 volte la posta in palio sul segno 1 per la sua vittoria, mentre il segno 2 che regola il successo del Padova vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,75 volte la giocata; siamo molto vicini per l’eventualità del pareggio, infatti puntando sul segno X questo bookmaker vi regalerebbe un guadagno che ammonta a 3,65 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA MANTOVA

Andiamo ora su Monza Mantova con i pronostici Serie B: dopo tre stagioni al piano di sopra i brianzoli sono tornati in cadetteria con tanti punti di domanda, una rosa che sulla carta è da promozione ma anche i dubbi che riguardano la nuova proprietà e un possibile ridimensionamento delle ambizioni. Squadra dunque da valutare strada facendo, così come il Mantova che l’anno scorso era neopromosso, ha provato a credere nei playoff ma si è dovuto accontentare di una salvezza comunque del tutto onorevole e brillante.

Secondo Eurobet il Monza parte abbastanza favorito all’U-Power Stadium, il valore sulla sua vittoria (segno 1) è equivalente a 1,80 volte quanto messo sul tavolo mentre arriviamo a 4,20 volte la posta in palio con il segno 2, che va ovviamente a identificare il successo del Mantova. Infine ecco il segno X che è quello sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata su questa partita.