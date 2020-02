Pronostici Serie B/ Le quote e le scommesse per le sfide della 25^ giornata

I riflettori si accendono ora sul secondo campionato italiano ed è dunque arrivato il momento di analizzare i pronostici di Serie B, stilati dalla nostra redazione alla vigilia di questa 25^ giornata. Dobbiamo allora analizzare quote e scommesse per i big match che già ci faranno compagnia in questo sabato 22 febbraio, giornata clou in questo turno di ritorno della cadetteria, ma ben sappiamo che non sarà facile per tutti gli incontri, stilare un verdetto univoco. Non scordiamo certo il valore dei tre punti messi in palio e l’urgenza di certe squadre di farli propri già oggi, come di Trapani e Cremonese che stanno lottando per la salvezza, pur con animi differenti. Andiamo allora a controllare, match per match, che cosa ci possono dire i pronostici di Serie B, per le sfide della 25^ giornata di campionato.

PRONOSTICO ASCOLI CREMONESE

Match affatto banale da leggere alla viglia della 25^ giornata di campionato: se infatti sulla carta i Piceni paiono superiori, per fattore campo e classifica, pure non possiamo scordare che i grigiorossi approdano al turno forti del clamoroso poker inferto al Trapani solo pochi giorni fa. Con in palio punto decisivi per la salvezza, ci attenderà certo un match ricco di emozioni.

PRONOSTICO CITTADELLA JUVE STABIA

Per la 25^ giornata di Serie B non fatichiamo a concedere il benestare del pronostico ai granata, che pure tornano a giocare in casa dopo la buona vittoria rimediata contro il Pescara. Sarà sfida ben dura per le Vespe, che pure stanno mettendo alle spalle prestazioni convincenti e risultati via via sempre più importanti.

PRONOSTICO ENTELLA BENEVENTO

Per i pronostici di Serie B, non esitiamo a vedere gli stregoni come favoriti alla vittoria: benchè la formazione ligure stia facendo molto bene, pare davvero che nulla in questa stagione della serie B possa frenare la cavalcata della formazione di Inzaghi. A Chiavari dunque sarà una partita dura, ma il verdetto è già stato scritto.

PRONOSTICO TRAPANI SPEZIA

Benchè i siciliani abbiano offerto nelle ultime uscite prestazioni più che importanti (ma risultati non eccellenti), alla vigilia della sfida al Provinciale di Erice, il favore del pronostico è tutto per la squadra ligure, che vanta uno stato di forma incredibile. Ricordiamo infatti che la squadra bianconera ha messo alle spalle ben 12 risultati utili di fila e sarà ben dura per Castori interrompere tale magia.

PRONOSTICO PISA VENEZIA

Incontro complicato da decifrare, tra due squadre che sono in piena lotta per la salvezza e che pure non vantando un grande stato di forma in queste ultime giornate del campionato cadetto. Segnaliamo però che se i nerazzurri in casa non hanno brillato, i veneti, lontani dal pubblico amico hanno ottenuto grandi soddisfazioni nella prima parte di stagione.



