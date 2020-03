Pronostici Serie B/ Le quote per le partite della 27^ giornata (3 marzo)

Il campionato cadetto torna ben presto sotto ai riflettori e dunque è arrivato il momento di esaminare anche i pronostici di Serie B, per le partite di questa appassionante 27^ giornata. Un interessante turno infrasettimanale della cadetteria infatti ci terrà compagnia oggi mercoledì 3 marzo e domani, giovedi 4 e dunque è tempo di esaminare da vicino le quote e le scommesse per le partite del turno in programma, che certo ci regaleranno non poche emozioni. Andiamo allora a considerare match per match, e approfittando delle valutazioni date dal portale di scommesse snai, i pronostici della serie B fissati per le sfide della 27^ giornata del campionato cadetto.

PRONOSTICO COSENZA CITTADELLA

Nella 27^ giornata di campionato a San Vito sono senza dubbio i granata i primi favoriti al successo, che pure fuori casa in stagione hanno raccolti pesanti risultati

PRONOSTICO CREMONESE EMPOLI

Per i pronostico di Serie B, sono gli azzurri oggi i favoriti al successo, benché i toscani arrivino allo Zini dal KO con il Pordenone: i grigiorossi però non vantano uno stato di forma così eccezionale.

PRONOSTICO CROTONE PISA

Benché i nerazzurri siano tornati di recente a vincere, allo Scida sono i rossoblu i naturali favoriti: il Crotone poi è già in corsa per la promozione diretta ed è più che motivato a non lasciare in giro punti.

PRONOSTICO LIVORNO FROSINONE

Gli amaranto sono tornati a vincere lo scorso fine settimana, ma oggi contro i canarini, fermi alla seconda posizione della classifica, potrebbero avere vita difficile. Il Frosinone è il netto favorito al successo

PRONOSTICO PERUGIA BENEVENTO

Pronostico netto per la 27^ giornata di Serie B: i capolisti stregoni non paiono potersi più fermare e non dovrebbero farlo neppure oggi contro i grifoni, i quali non riescono ad uscire dalla crisi e hanno 4 KO di fila alle spalle.

PRONOSTICO PORDENONE JUVE STABIA

Partita non scontata alla Dacia Arena, ma dove alla fine dovrebbero essere i ramarri, padroni di casa, ad aver la meglio. Le Vespe però saranno avversario ben ostico.

PRONOSTICO SALERNITANA VENEZIA

Benché gli uomini di Ventura scendano in campo dopo la sconfitta rimediata contro il Frosinone, pure rimangono i netti favoriti per i pronostici di Serie B: ci attenderà però una sfida ben bollente all’Arechi.

PRONOSTICO TRAPANI ENTELLA

Sfida complicata da decifrare: i siciliani, in piena zona rossa, infatti non trovano i tre punti ormai da inizio mese, ma pure stanno firmando buone prestazioni. Non così la Virtus, decima in classifica, che solo nelle ultime due giornate ha incassato due pesanti KO

PRONOSTICO ASCOLI CHIEVO

Match difficile da leggere al Cino e Lillo del Del Duca: entrambe le formazioni non stanno regalano grandi emozioni ai rispettivi tifosi. Un pareggio potrebbe però accontentare tutti.

PRONOSTICO SPEZIA PESCARA

Per i pronostici di Serie B sono i liguri i netti favoriti oggi al Penzo: la squadra bianconera deve riscattarsi dalla sconfitta raccolta col Benevento e pare più che motivata a vincere, per proseguire nella corsa verso la promozione. Non sarà sfida facile per i delfini, in crisi.



