PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni 11^ giornata: che cosa succederà al Sinigaglia? (28-29 ottobre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS COMO CATANZARO

Como Catanzaro certamente è un’altra partita che merita di essere presentata per i pronostici Serie B verso l’undicesima giornata. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa lombardi: il segno 1 è infatti quotato a 2,15 per il successo casalingo da parte del Como, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Catanzaro ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,40. L’ipotesi del pareggio si colloca infine evidentemente a un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a quota 3,30.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi oggi pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Como Catanzaro, naturalmente presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia del capoluogo lariano, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,75, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,97. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,75, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,97 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA NOSTRA PANORAMICA

I pronostici Serie B ci attendono anche verso le partite dell’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, che ci farà compagnia in questo ultimo weekend di ottobre, dopo una settimana con un paio di recuperi e in vista della Coppa Italia che attende pure alcune formazioni del torneo cadetto. Naturalmente adesso si pensa tuttavia alle nove partite che ci faranno compagnia (considerato l’anticipo già giocato ieri sera) tra oggi pomeriggio e domani, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B, a partire appunto da un sabato pomeriggio come sempre molto intrigante parlando di Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire dai cinque incontri di oggi pomeriggio, sabato 28 ottobre 2023, per poi passare alle ben quattro partite che renderanno piuttosto ricca a questo giro anche la domenica della Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO ASCOLI PARMA

Ascoli Parma si prende la copertina dei pronostici di Serie B anche se sarà il posticipo, disputato comunque appena poco dopo il fischio finale degli altri incontri del sabato pomeriggio. Naturalmente c’è soprattutto il Parma sotto i riflettori, perché gli emiliani sono capolista e arrivano dal successo contro il Como, l’incrocio con la Lombardia però nella scorsa giornata di Serie B ha portato bene anche all’Ascoli, che ha vinto sul campo del Lecco e quindi arriva con il morale alto alla sfida di sicuro fascino contro la capolista.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Ascoli Parma di oggi pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana, ci dicono che sulla carta dovrebbe essere favorita la capolista emiliana, nonostante il fattore campo avverso. Infatti, il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 1 qualora oggi vincesse l’Ascoli.











