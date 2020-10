Pronostici Serie B/ Previsioni e quote per le partite della 3^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: CHI VINCE OGGI?

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della terza giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus che ha penalizzato lo scorso torneo, il nuovo campionato cadetto è partito in ritardo e siamo dunque giunti solo adesso al terzo turno della stagione regolare, anche perché di mezzo c’è stata pure la sosta per le Nazionali. Oggi quindi, sabato 17 ottobre 2020, ci attendono ben otto partite tutte pomeridiane per completare questo turno della Serie B: le sfide saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B naturalmente in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà la sua 3^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE PREVISIONI

PRONOSTICO COSENZA CITTADELLA

Il Cittadella è la capolista, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime due giornate, tuttavia anche il Cosenza è ancora imbattuto, anche se con due pareggi, di conseguenza la partita si annuncia incerta. Nelle quote dell’agenzia Snai scegliamo il pareggio perché è leggermente più remunerativo delle altre due ipotesi in un quadro molto incerto: il segno X è infatti quotato 3,00 volte la posta in palio.

PRONOSTICO CREMONESE VENEZIA

La Cremonese di Pierpaolo Bisoli ha un solo punto in classifica, il Venezia invece vanta una vittoria e una sconfitta, di conseguenza la differenza è comunque minima. Bisoli ha fatto fare ai lombardi un ottimo finale nello scorso campionato, per cui puntiamo sulla vittoria della Cremonese, suggerendo il segno 1 che è quotato a 2,15 volte la posta in palio dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO ENTELLA REGGINA

La Reggina sicuramente è stata protagonista di un ottimo inizio di campionato e ha tre punti in più in classifica rispetto alla Virtus Entella, oggi padrona di casa a Chiavari. Il pronostico è sicuramente incerto, ma osiamo il colpaccio dei calabresi perché pagherebbe 3,10 volte la posta in palio secondo l’agenzia Snai ed è una quota molto interessante se la Reggina si confermasse in grande forma.

PRONOSTICO FROSINONE ASCOLI

Il Frosinone deve sfatare il tabù casalingo: già dalla fine della scorsa stagione, vince in trasferta e perde in casa. I ciociari possono sperare nella partita contro l’Ascoli che ha un solo punto in classifica, dunque parte favorito il Frosinone: l’agenzia Snai quota il segno 1 a 1,80, sempre che la “maledizione” dello stadio Stirpe non faccia ancora una volta un brutto scherzo ad Alessandro Nesta.

PRONOSTICO PORDENONE SPAL

Pronostico molto incerto per questa partita fra una squadra che ha sfiorato la promozione in Serie A ai playoff di agosto e una che invece è retrocessa dal massimo campionato. Entrambe puntano ad essere grandi protagoniste e oggi vi proponiamo il pareggio perché il segno X (indicato a quota 3,05) sarebbe l’ipotesi più remunerativa secondo le proposte da parte dell’agenzia Snai.



