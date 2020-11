Pronostici Serie B/ Previsioni e quote per le partite della 7^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE PREVISIONI SUI RISULTATI

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della settima giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus che ha penalizzato lo scorso torneo, il nuovo campionato cadetto è partito in ritardo e siamo dunque giunti solo adesso al settimo turno della stagione regolare, nonostante si stia marciando ora a grande ritmo, sempre Covid permettendo purtroppo. Oggi quindi, sabato 7 novembre 2020, ci attendono la maggioranza delle partite fissate per questa giornata di Serie B che sarà completata poi domani dai tre posticipi. Le sfide saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B naturalmente in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà la sua 7^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B

COSENZA BRESCIA

Due squadre fin qui accomunate da un andamento piuttosto lento, spicca in particolare il curioso dato dei ben cinque pareggi in sei uscite per il Cosenza, di conseguenza proviamo ad ipotizzare ancora una volta la divisione della posta in una partita dei calabresi. Si tratta di una possibilità (segno X) che l’agenzia di scommesse Snai premierebbe 2,95 volte la posta in palio per chi crederà appunto in un nuovo pareggio.

CREMONESE VICENZA

Andamento lento in classifica per entrambe le squadre, anche se il Vicenza è reduce da un pareggio a dir poco pirotecnico nella scorsa giornata, che potrebbe avere fatto bene almeno al morale. Il rischio è che la paura di perdere abbia già il sopravvento: proviamo allora ad indicare il pareggio, possibilità che l’agenzia Snai quota a 2,85 volte la posta in palio per chi crede nel segno X.

MONZA FROSINONE

Al Brianteo ecco il match di cartello tra un Monza che finalmente ha trovato la prima vittoria e un Frosinone che vola, con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. Partita da tripla e allora noi osiamo l’opzione più remunerativa secondo l’agenzia Snai: chi oserà puntare sul colpaccio del Frosinone verrebbe premiato 3,65 volte la posta in palio, naturalmente in caso di segno 2.

PISA ASCOLI

La classifica indica grande equilibrio fra i nerazzurri toscani e i bianconeri marchigiani, ma il Pisa potrebbe avere qualcosa in più e la bilancia del pronostico pende dunque verso i padroni di casa. La pensa così anche l’agenzia Snai, che quota infatti a 2,00 volte la posta in palio sul segno 1 per chi avrà scommesso sulla vittoria del Pisa all’Arena Garibaldi.

