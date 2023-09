PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni 8^ giornata: cosa accadrà al Rigamonti? (30 settembre-1° ottobre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS BRESCIA ASCOLI

Brescia Ascoli certamente è un’altra partita che merita di essere presentata per i pronostici Serie B verso il sabato dell’ottava giornata. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa lombardi: il segno 1 è infatti quotato a 2,15 per il successo casalingo da parte del Brescia, mentre in caso di vittoria esterna da parte dell’Ascoli ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,55. L’ipotesi del pareggio si colloca infine evidentemente a un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a quota 3,15.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi oggi pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Brescia Ascoli, naturalmente presso lo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,57, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,25. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,95, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,77 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PUNTO SULLE QUOTE

I pronostici Serie B ci faranno compagnia naturalmente anche in vista dell’ottava giornata della Serie B 2023-2024, che subito dopo il turno infrasettimanale terminato mercoledì sera ci farà compagnia in questo weekend a cavallo dei mesi di settembre e ottobre. Naturalmente quindi adesso si pensa alle dieci partite che ci faranno compagnia da oggi pomeriggio fino a domani, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire dai cinque incontri in calendario per oggi, sabato 30 settembre 2023, per poi passare alle altrettante cinque partite di domani in questo weekend “equilibrato” tra il sabato e la domenica in Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO MODENA VENEZIA

Classifica alla mano, Modena Venezia si prende la copertina dei pronostici di Serie B tra le partite del sabato pomeriggio, perché emiliani e veneti sono stati fino a questo momento eccellenti protagonisti della prima parte del campionato cadetto, nonostante arrivino da un turno infrasettimanale non esaltante. Questo vale in particolare per il Venezia, che ha perso per 1-3 in casa contro il Palermo, mentre il Modena ha ottenuto un buon pareggio per 0-0 sul campo del Sudtirol.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Modena Venezia di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Alberto Braglia della città emiliana, ci dicono che il fattore campo consente al Modena di essere sulla carta leggermente favorito oggi. Infatti, il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,25 per il segno X in caso di pareggio oppure a 2,95 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse il Venezia.

