Pronostici Serie B/ Quote e previsioni delle sfide della 13^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE E LE NOSTRE PREVISIONI

Dopo un intenso turno infrasettimanale, ecco che il campionato cadetto torna protagonista in questo fine settimana e dunque siamo pronti ad esaminare i pronostici della Serie B per le sfide che ci faranno compagnia nella 13^ giornata. L’attesa verso le sfide di questo turno è grande: la Serie B sta affrontando una parte di calendario veramente impegnativa e tante partite ravvicinate potrebbero significare anche ampio turnover. Una mossa necessaria che ma ovviamente potrebbe influenzare l’esito delle sfide, specie ora, dove la classifica ci appare ancora molto piccola. Nell’attesa dei verdetti andiamo allora a vedere, con il supporto dei principali portali di scommesse, che cosa potrebbero dirci i pronostici della Serie B, fissati dalla nostra redazione per le sfide della 13^ giornata, a partire ovviamente dai due anticipi in programma oggi, 18 dicembre.

PRONOSTICO ENTELLA PORDENONE

Pur sperando che la Virtus si rialzi al più presto, per i pronostici di Serie B non facciamo certo fatica a consegnare ai ramarri il favore al successo, alla vigilia della 13^ giornata. La squadra ligure è si padrona di casa, ma pure fanalino di coda della classifica del campionato cadetto, e pure si presenterà oggi in campo avendo alle spalle una durissima sconfitta maturata col risultato di 5-0 contro il Monza solo pochi giorni fa. Di contro ecco i ramarri, che pure non registrando uno stato di forma eccezionale (due pari e un KO nelle ultime tre giornate), pure pare più “in palla” rispetto ai rivali biancocelesti.

PRONOSTICO FROSINONE SALERNITANA

Quella dello Stirpe è partita di difficile lettura per i pronostici di Serie B e dove pure la posta in palio sarà altissima. Questa sera Frosinone e salernitana si giocano infatti tre punti che significano la vetta della classifica di campionato ed è arduo dire che potrebbero favorita. Certo va detto che i canarini saranno oggi padroni di casa e che pure vantando un ottimo tabellino: i ragazzi di Nesta nelle ultime 4 giornate hanno raccolto tre successi e un pareggio. Non si può dire lo stesso della Salernitana, ex capolista, visto che arriva alla 13^ giornata dopo il KO con il Brescia e il pari col Lecce del turno infrasettimanale. Pure la squadra di Castori non è club da sottovalutare: potrebbe succedere di tutto oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA