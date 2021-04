Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per i match della 34^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: CHI I FAVORITI NELLA 34^ GIORNATA?

Messo alle spalle un importante anticipo tra Spal e Ascoli, occorso solo ieri sera, ecco che oggi, sabato 17 aprile 2021, saremo nel vivo della 34^ giornata di campionato e dunque è tempo di approfondire i pronostici di Serie B che la nostra redazione ha fissato. Pure prima di esaminare quote e previsioni occorre fare una precisazione, ricordando che per la 34^ giornata di campionato, la Lega ha deciso di concentrare tutte le rimanenti 9 sfide solo oggi. Dopo tutto già la prossima settimana ci attende un turno infrasettimanale bello ricco, per cui si è reso necessario abbreviare il consueto programma.

Pur va detto che in vista di tale doppio appuntamento, anche gli allenatori dovranno fare ben attenzione a gestire le forze di casa, contando anche assenti e acciaccati: tutti fattori che potrebbe condizionare anche le quote dei match di questo fine settimana. Nonostante una certa incertezza, andiamo allora subito ad esaminare da vicino i pronostici di Serie B per le principali sfide della 34^ giornata di campionato.

PRONOSTICO EMPOLI BRESCIA

Nonostante il piccolo stop occorso in settimana nel recupero contro la Cremonese, nella sfida del Castellani, sono gli azzurri, capilista della Serie B i netti favoriti oggi. La Leonessa però sarà avversario ben temibile: i lombardi sono di ritorno da diversi risultati utili (l’ultimo il pari contro il Pescara) e puntano ad entrare nella top eight per i play off.

PRONOSTICO MONZA CREMONESE

Non è periodo semplice per i brianzoli, con due pari e due sconfitte rimediate nelle ultime 4 giornate di campionato: pure Brocchi ha ancora il favore delle quote, almeno alla vigilia. Occhio però perchè i grigi saranno ospiti difficili e in gran forma, pronti a fare il colpaccio nel derby.

PRONOSTICO PISA COSENZA

Sfida di difficile lettura per i pronostici di Serie B: i toscani arrivano da tre sconfitte di fila (l’ultima contro il Chievo) e devono fare attenzione perchè scivolare verso la zona rossa della classifica, è davvero un attimo a questo punto della stagione. Di contro ecco i bruzi, che battuti da Cremonese e Venezia negli ultimi turni, faticano a rimanere nella zona play out della graduatoria. Complicato dire a chi va il pronostico oggi: potrebbero essere i singoli episodi a decidere l’esito oggi.

PRONOSTICO REGGINA REGGIANA

La Reggina, vantando un ottimo stato di forma e posizione in classifica più che notevole, è certo la favorita oggi nella 34^ giornata di Serie B: per gli amaranto poi una bella occasione anche per agganciare la zona play off della graduatoria. Sarà dunque turno difficile per gli emiliani che pur di ritorno dal KO contro l’Empoli, non disperano comunque di fare una bella partita e magari di raggiungere almeno i play out.

