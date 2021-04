Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite (32^ giornata, 5 aprile)

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE INDICAZIONI PER LE SCOMMESSE

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della trentaduesima giornata del campionato cadetto, un turno che sarà caratterizzato da ben nove partite collocate tutte in questa giornata di Pasquetta, che dal punto di vista sportivo vedrà di conseguenza la Serie B come evento principale. Allora è facile capire perché le partite di Serie B saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore, con l’eccezione del rinvio di Empoli Chievo a causa del Covid.

Pronostici Serie B/ Quote: Lecce favorito sulla Salernitana (31^ giornata)

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2021.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote 30^ giornata: a Salerno sfida tra due difese super

PRONOSTICI SERIE B

PORDENONE ENTELLA

Delicatissima sfida salvezza che apre la giornata e dunque anche i nostri pronostici Serie B, Pordenone Entella vede sulla carta favoriti i padroni di casa, che avranno appunto il fattore campo e pure una dozzina di punti in più in classifica. Venerdì scorso tuttavia il Pordenone ha perso male sul campo del Brescia, mentre l’Entella ha colto un ottimo pareggio contro una big del campionato cadetto come il Monza. Friulani comunque sulla carta avvantaggiati, l’agenzia Eurobet propone il segno 1 a 1,93.

MONZA PESCARA

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, con i padroni di casa del Monza che hanno la bellezza di 25 punti di vantaggio sugli ospiti del Pescara, che sfideranno i lombardi oggi pomeriggio al Brianteo. Il Monza però ha convinto poco nelle sue ultime uscite, come ad esempio il pareggio faticosamente ottenuto in casa del fanalino di coda Entella, mentre il Pescara arriva da un’ottima vittoria contro il Pisa. La logica vuole comunque nettamente favorito il Monza, non a caso l’agenzia Eurobet propone il segno 1 a 1,38.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 29^ giornata: la delicata sfida dell'Adriatico

PISA LECCE

Partita intrigante all’Arena Garibaldi della città toscana, dove arriva un Lecce lanciato dalla vittoria di venerdì scorso contro la Salernitana che ha rafforzato il secondo posto in classifica dei giallorossi salentini, mentre il Pisa è reduce da una sconfitta a Pescara che rende più complicato l’avvicinamento alla zona playoff per i nerazzurri toscani. Trasferta comunque non facile per il Lecce, proponiamo il segno X che secondo l’agenzia Eurobet sarebbe il più remunerativo per gli scommettitori, essendo quotato a 3,00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA