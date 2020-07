Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite (37^ giornata)

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della trentasettesima giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus, il campionato cadetto è ripartito ormai da oltre un mese e siamo dunque giunti al rush finale, dal momento che stiamo per vivere il penultimo turno della stagione regolare. Oggi quindi, lunedì 27 luglio 2020, ci attende nuovamente una sera di grande calcio, nella quale le partite di questo turno della Serie B saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma in prima serata, dal momento che ora vige la contemporaneità. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà per intero nella serata odierna la sua 37^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO CHIEVO

Il Benevento è già promosso, il Chievo invece è in piena bagarre playoff: le motivazioni dovrebbero pendere dalla parte dei veneti, ma Inzaghi arriva comunque da due vittorie consecutive che dimostrano come il Benevento faccia ancora sul serio. Partita aperta a ogni esito, puntiamo sul pareggio perché sarebbe la quota più remunerativa secondo Snai, che quota a 3,20 il segno X.

PRONOSTICO CITTADELLA VENEZIA

Un Cittadella in caduta libera deve rialzarsi se vuole difendere il piazzamento in zona playoff ma il Venezia arriva certamente più in forma, anche se indietro in classifica, a questo intrigante derby veneto aperto a ogni possibile esito. Per chi crede che il momento del riscatto del Cittadella sia arrivato, ricordiamo che il segno 1 è quotato a 2,05 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO CROTONE FROSINONE

Il Crotone è già promosso ma vorrà festa allo Scida, sia pure vuoto. Il Frosinone non può sbagliare in ottica playoff, ma è già caduto contro il Benevento, a proposito di squadre già promosse… Ci auguriamo che sia una partita ricca di gol e allora ricordiamo che l’Over 2,5 è proposto da Snai a 1,90 volte la posta in palio.

PRONOSTICO EMPOLI COSENZA

L’Empoli si è rilanciato alla grande per i playoff con la bella vittoria di Salerno e parte favorito, ma deve fare i conti con un Cosenza mai domo, che con gli ottimi risultati recenti ha tenuto viva la speranza salvezza e vuole continuare a lottare. Parte comunque con i favori del pronostico l’Empoli e il segno 1 è quotato da Snai a 2,25.

PRONOSTICO JUVE STABIA CREMONESE

Partita fondamentale in ottica salvezza, ci arriva senza dubbio meglio la Cremonese che ha aperta una bella striscia di risultati positivi grazie soprattutto alla solidità difensiva, mentre la Juve Stabia è tra le squadre peggiori dopo la ripartenza. Potrebbe essere una partita all’insegna della cautela e con pochi gol: l’Under 2,5 è quotato da Snai 1,73 volte la posta in palio.

PRONOSTICO PERUGIA TRAPANI

Altro snodo decisivo in ottica salvezza: il Perugia è davanti in classifica, gioca in casa e il ritorno di Oddo sembra avere funzionato, ma attenzione a un Trapani che non si arrende mai e si giocherà stasera al Curi le ultime chance di lottare per la salvezza. Potremmo comunque considerare favoriti i padroni di casa: l’agenzia Snai quota a 2,25 il segno 1.

PRONOSTICO PESCARA LIVORNO

Qui invece tutto sembra scontato, perché il Pescara ha estremo bisogno di punti per la salvezza e ospita il derelitto fanalino di coda Livorno, già da tempo retrocesso con i suoi 21 punti. Ogni esito diverso da una vittoria abruzzese sarebbe davvero clamoroso. La pensano così anche le principali agenzie di scommesse, che infatti non quotano la partita allo stadio Adriatico.



