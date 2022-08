Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 1^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B tornano perché in questo weekend sono in programma le partite della prima giornata della Serie B 2022-2023, il torneo cadetto che torna a fare compagnia a tutti gli appassionati di calcio, a dire il vero fin da ieri sera con il primo anticipo. Grandi emozioni garantite per il ritorno del campionato e attesa altrettanto alta per scoprire i primi verdetti della nuova Serie B, dunque saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questo weekend anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie B, tutte in prima serata dal momento che siamo ancora in piena estate.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben tre anticipi di oggi, sabato 13 agosto 2022, per la prima giornata che vedrà poi le altre sei sfide in programma tutte domani sera.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO PALERMO PERUGIA

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Palermo Perugia, un incontro decisamente intrigante tra una neopromossa a dir poco ambiziosa e una squadra che l’anno scorso aveva raggiunto i playoff. Il Palermo vuole dunque provare a seguire l’esempio del Monza e magari fare addirittura meglio, che vorrebbe dire promozione immediata al primo tentativo, mentre il Perugia punterà a confermarsi protagonista e sicuramente attende risposte importanti dal debutto di stasera allo stadio Renzo Barbera.

Il fatto di essere all’inizio del campionato aumenta naturalmente l’incertezza, perché è più difficile farsi un’idea su quali possano essere davvero i rapporti di forza. Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Palermo Perugia danno comunque per favorita la squadra padrona di casa siciliana: il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di un pareggio, infine un successo esterno da parte del Perugia varrebbe 3,30 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita di Palermo.











