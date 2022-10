PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 11^ giornata: cosa succederà al San Vito?

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS COSENZA FROSINONE

Per rendere ancora più interessante la nostra panoramica sui pronostici Serie B, parliamo adesso anche di un’altra stuzzicante partita pomeridiana, cioè Cosenza Frosinone. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti ciociari, in modo anche piuttosto netto: il segno 2 è infatti quotato a 1,87 per il successo del Frosinone, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Cosenza il segno 1 varrebbe ben 4,25 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,40 volte la posta in palio.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Cosenza Frosinone, naturalmente presso lo stadio San Vito della città calabrese, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,65, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,10. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,90, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,80 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI PUNTARE OGGI?

I pronostici Serie B sono naturalmente protagonisti anche in occasione delle partite della undicesima giornata della Serie B 2022-2023, ultimo turno del mese di ottobre di un campionato cadetto che continua ad intrigare gli appassionati di calcio e di scommesse. Grandi emozioni saranno garantite anche in questa giornata perché la classifica resta corta e sbilanciarsi è sempre difficile, come da consolidata tradizione per quanto riguarda la cadetteria. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questi giorni anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma oggi, sabato 29 ottobre 2022, per l’undicesima giornata che vedrà infatti in programma nelle prossime ore ben otto delle sue dieci partite.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO CAGLIARI REGGINA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Cagliari Reggina, perché sarà naturalmente una delle sfide più significative della ampia fascia pomeridiana che aprirà questo sabato di Serie B in ordine cronologico. Bisogna anche sottolineare che si tratta di un match tra due formazioni desiderose di un rilancio immediato: i rossoblù sardi devono ripartire dopo la sconfitta incassata nel posticipo di Ascoli, mentre i calabresi sabato scorso hanno perso in casa contro il Perugia.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cagliari Reggina danno in ogni caso per favorita la squadra sarda, padrona di casa allo stadio Unipol Domus: il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale già a quota 3,20 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo esterno da parte della Reggina varrebbe 3,40 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per un colpaccio calabrese.











