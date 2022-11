PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 12^ giornata: senso unico allo Stirpe?

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS FROSINONE PERUGIA

Per rendere ancora più interessante la nostra panoramica sui pronostici Serie B, parliamo adesso anche di un’altra stuzzicante partita pomeridiana, cioè Frosinone Perugia. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa ciociari, in modo anche piuttosto netto: il segno 1 è infatti quotato a 1,65 per il successo del Frosinone, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Perugia il segno 2 varrebbe ben 5,75 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,65 volte la posta in palio.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Frosinone Perugia, naturalmente presso lo stadio Benito Stirpe della città laziale, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,75, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,95. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,90, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,80 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B sono naturalmente protagonisti anche in occasione delle partite della dodicesima giornata della Serie B 2022-2023, primo turno del mese di novembre di un campionato cadetto che continua ad intrigare gli appassionati di calcio e di scommesse. Grandi emozioni saranno garantite anche in questa giornata perché la classifica resta corta e sbilanciarsi è sempre difficile, come da consolidata tradizione per quanto riguarda la cadetteria. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questi giorni anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma oggi, sabato 5 novembre 2022, per la dodicesima giornata che vedrà infatti in programma nelle prossime ore ben otto delle sue dieci partite.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SUDTIROL CAGLIARI

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Sudtirol Cagliari, perché sarà naturalmente una delle sfide più significative della ampia fascia pomeridiana che aprirà questo sabato di Serie B in ordine cronologico. I padroni di casa altoatesini sono infatti la rivelazione del campionato, in striscia positiva da due mesi e ormai con ambizioni di recitare da protagonista per tutto il corso del lungo e ostico campionato cadetto. Il Cagliari ha ben altro blasone, ma in classifica ha tre punti in meno e quindi i sardi cercheranno l’aggancio. Curioso notare che entrambe arrivano da un pareggio per 1-1: il Sudtirol sabato scorso ha diviso la posta con la Spal a Ferrara, il Cagliari invece nel big-match contro la Reggina.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sudtirol Cagliari danno in ogni caso per favorita la squadra sarda, ospite allo stadio Druso, tuttavia le differenze sono davvero minime: il segno 2 è quotato a 2,70, mentre poi si sale a quota 2,95 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo casalingo da parte del Sudtirol varrebbe 2,85 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 1 in questo match così incerto.











