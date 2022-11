Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 13^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B sono naturalmente protagonisti anche in occasione delle partite della tredicesima giornata della Serie B 2022-2023, secondo turno del mese di novembre di un campionato cadetto che continua ad intrigare gli appassionati di calcio e di scommesse. Grandi emozioni saranno garantite anche in questa giornata perché la classifica resta corta e sbilanciarsi è sempre difficile, come da consolidata tradizione per quanto riguarda la cadetteria. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questi giorni anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma oggi, sabato 12 novembre 2022, per la tredicesima giornata che vedrà infatti in programma nelle prossime ore ben otto delle sue dieci partite.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BARI SUDTIROL

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Bari Sudtirol, perché sarà naturalmente una delle sfide più significative della ampia fascia pomeridiana che aprirà questo sabato di Serie B in ordine cronologico. Innanzitutto bisogna quindi rendere merito ad entrambe le formazioni, dal momento che si tratta di due squadre neopromnosse, in particolare il Sudtirol che è al debutto assoluto nella categoria. Settimana scorsa c’è stato un doppio pareggio: per il Bari segno X sul campo del Benevento, mentre il Sudtirol ha acciuffato in extremis il Cagliari in una bellissima partita.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Bari Sudtirol danno in ogni caso per favorita la squadra pugliese, padrona di casa allo stadio San Nicola, con differenze forse anche più nette del previsto: il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,35 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo esterno da parte del Sudtirol varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 in questo match così stuzzicante.











