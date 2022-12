Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 15^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI PUNTARE?

I pronostici Serie B tornano dopo la sosta perché in questo weekend sono in programma le partite della quattordicesima giornata della Serie B 2022-2023, il torneo cadetto che farà compagnia in maniera speciale a tutti gli appassionati di calcio in queste settimane nelle quali la Serie A è ferma per i Mondiali e di conseguenza sarà la cadetteria prendersi il ruolo di “massimo campionato”. Grandi emozioni garantite, anche perché la Serie B sta già vivendo all’insegna di un notevole equilibrio e c’è la curiosità di ripartire dopo la pausa per le Nazionali, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questo weekend anche degli appassionati di scommesse per la Serie B, tutte fra oggi e domani.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 14^ giornata

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma tra oggi e domani, cioè sabato 26 e domenica 27 novembre 2022, per la quattordicesima giornata che segnerà pure un cambio nel format, perché la Serie B nelle prossime settimane andrà a sfruttare molto pure le domeniche.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: che cosa attenderci al Liberati? 13^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO CAGLIARI PARMA

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Cagliari Parma, per il fascino che una sfida traduce società così blasonate garantisce sempre, anche se nell’ordine cronologico sarà la seconda partita del sabato. Il Parma è in zona playoff ma è reduce da una dolorosa sconfitta casalinga contro il Modena nel derby emiliano, mentre il Cagliari al momento sarebbe fuori dagli spareggi, ma ha lanciato un segnale importante con il pareggio sul campo della capolista Frosinone. Ci attende allora una partita che giustamente merita di essere in copertina anche per i pronostici di Serie B.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: che cosa succederà al Barbera? 12^ giornata

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cagliari Parma di oggi pomeriggio allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo danno comunque per favorita la squadra padrona di casa, in base al fattore campo: il segno 1 è quotato a 2,35 per un successo del Cagliari, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di un pareggio, infine un successo esterno da parte del Parma varrebbe 3,10 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita di Cagliari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA