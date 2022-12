Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 17^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B tornano immediatamente a farci compagnia, perché dopo il turno infrasettimanale oggi (con un posticipo domani) sono in programma le partite della diciassettesima giornata della Serie B 2022-2023, il torneo cadetto che sta facendo compagnia in maniera speciale a tutti gli appassionati di calcio in queste settimane nelle quali la Serie A è ferma per i Mondiali e di conseguenza sarà la cadetteria prendersi il ruolo di “massimo campionato”.

Grandi emozioni garantite, anche perché la Serie B sta già vivendo all’insegna di un notevole equilibrio – ad eccezione del tentativo di fuga della capolista – e c’è la curiosità di arrivare verso metà del cammino, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per la Serie B, tutte fra oggi e domani.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma tra oggi e domani, cioè domenica 11 e lunedì 12 dicembre 2022, per la quindicesima giornata che segnerà pure un cambio nel format, perché è rimasto vuoto il sabato, come è normale che sia dopo il giovedì festivo in compagnia della Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO CAGLIARI PERUGIA

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Cagliari Perugia, in ossequio all’ordine cronologico ma pure considerando che la posta in palio sarà piuttosto delicata, sia per i sardi che sono reduci dalla sconfitta contro la Ternana e sicuramente non hanno una posizione di classifica soddisfacente, sia e soprattutto per gli ospiti umbri, che arrivano dal pareggio contro la Spal ma sono il fanalino di coda del campionato cadetto. Insomma, i punti oggi serviranno parecchio…

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cagliari Perugia di oggi all’ora di pranzo allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo danno comunque per favorita la squadra padrona di casa, in base al fattore campo e pure alla classifica: il segno 1 è quotato a 1,87 per un successo del Cagliari, mentre poi si sale a quota 3,35 sul segno X in caso di un pareggio, infine un successo esterno da parte del Perugia varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita di Cagliari.











