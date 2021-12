Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 17^ giornata: tutto sul big-match a Pisa

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS PISA LECCE

Per completare la nostra panoramica sui pronostici Serie B per le partite del sabato della 17^ giornata, andiamo adesso ad approfondire Pisa Lecce, che sarà l’unico posticipo di oggi e anche il big-match di classifica. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti pugliese, in modo forse anche più netto del previsto: il segno 2 è infatti quotato a 2,45, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Pisa ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 2,95. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello di poco ancora più alto degli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,15.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: tutto sul match al Via del Mare, 16^ giornata

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 16.15 nella partita Pisa Lecce naturalmente presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani della città toscana, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,77, mentre in caso di Over si arriverebbe di nuovo a quota 1,92. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,70, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,05 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostici Serie B/ Previsioni e quote 15^ giornata: c'è equilibrio al Granillo

FOCUS SPAL BRESCIA

Per approfondire la nostra analisi sui pronostici Serie B della diciassettesima giornata, possiamo dire qualcosa in più su una partita tra le più interessanti del sabato, cioè Spal Brescia. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti lombardi, anche se di poco: il segno 2 è infatti quotato a 2,55 in caso di vittoria esterna del Brescia, mentre in caso di vittoria casalinga della Spal ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 2,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello ancora leggermente più alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,25.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: focus sul match al Curi, 14^ giornata

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi oggi pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Spal Brescia naturalmente presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,80, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,87. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,67, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,05 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie B ci terranno compagnia verso le partite della diciassettesima giornata, un nuovo turno di campionato che caratterizzerà la Serie B 2021-2022 nel bel mezzo di un mese di dicembre che sarà molto intenso per il campionato cadetto. Dunque, già a partire a dire il vero da ieri sera quando abbiamo seguito ben due anticipi in un venerdì decisamente intenso, le partite di Serie B saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire dalle cinque partite che ci attendono oggi, sabato 11 dicembre 2021, per la diciassettesima giornata che vedrà poi anche tre posticipi domani.

PRONOSTICI SERIE B

MONZA FROSINONE

Una partita che senza dubbio sarà in copertina oggi pomeriggio anche per quanto riguarda i pronostici Serie B sarà Monza Frosinone, sfida di alta classifica in programma allo stadio Brianteo della città lombarda. Il Monza di Giovanni Stroppa ci arriva sulla scia del grande successo ottenuto in casa del Brescia che ha portato i brianzoli a quota 28 punti in classifica, mentre il Frosinone di Fabio Grosso è reduce dal pareggio casalingo contro la Ternana, che ha comunque lasciato i ciociari in zona playoff con 25 punti.

Facile capire quindi che la posta in palio sarà molto importante, anche se il trend dei risultati più recenti e il fattore campo potrebbero far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa del Monza. I pronostici dell’agenzia di scommesse Snai ci dicono infatti che il segno 1 è quotato a 2,35, poi si sale a quota 3,05 per il segno 2 in caso di colpaccio del Frosinone, infine l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, perché il segno X vale 3,20 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA