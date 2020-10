Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 2^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: CHI È FAVORITO?

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della seconda giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus che ha penalizzato lo scorso torneo, il nuovo campionato cadetto è partito in ritardo e siamo dunque giunti solo adesso al secondo turno della stagione regolare. Oggi quindi, sabato 3 ottobre 2020, comincia dunque con ben otto partite tutte pomeridiane questo turno della Serie B: le sfide saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma, fino ai due posticipi che saranno collocati domani, domenica 4 ottobre. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B a cominciare da quelle di oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà la sua 2^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE PREVISIONI

PRONOSTICO CHIEVO SALERNITANA

Partita fra due compagini che hanno debuttato con un pareggio, questa d’altronde sarà una costanza dal momento che il turno precedente è stato dominato dal segno X con sette pareggi su dieci. Il Chievo potrebbe comunque avere qualcosa in più e sembra pensarlo anche l’agenzia Snai, che infatti quota il segno 1 per il successo dei gialloblù ad appena 1,95 volte la posta in palio.

PRONOSTICO ASCOLI LECCE

Altre due squadre reduci da pareggi, qui tuttavia sono gli ospiti ad avere le maggiori ambizioni e di conseguenza il Lecce di Eugenio Corini proverà a mettere sul piatto la sua maggiore qualità tecnica. L’agenzia Snai dà fiducia ai pugliesi e quota il segno 2 a 2,50 volte la posta in palio.

PRONOSTICO EMPOLI MONZA

Qui la sfida si fa davvero intrigante: l’Empoli ha debuttato vincendo a Frosinone, il Monza però punta a essere un colosso della Serie B 2020-2021. Il pronostico di conseguenza è molto incerto e noi vi consigliamo il pareggio solamente perché è l’ipotesi (di poco) più remunerativa secondo l’agenzia Snai, che quota il segno X a 3,00 volte la posta in palio.

PRONOSTICO ENTELLA REGGIANA

I liguri potranno mettere sul piatto il fattore campo e la maggiore esperienza in Serie B, dal momento che la Reggiana è neopromossa. Ecco perché nella partita di Chiavari potrebbe essere favorito il segno 1, che l’agenzia di scommesse Snai quota a 2,25 volte la posta in palio sul successo della Virtus Entella.

PRONOSTICO REGGINA PESCARA

Anche in questo caso si affrontano due squadre reduci da pareggi nella prima giornata di Serie B, il contesto appare equilibrato e allora scegliamo nuovamente la divisione della posta come possibile esito allo stadio Oreste Granillo, dove l’agenzia Snai quota a 3,05 volte la posta in palio la possibilità di un pareggio e dunque il segno X.

PRONOSTICO SPAL COSENZA

Ennesimo caso di squadre appaiate a quota un punto in classifica, tra l’altro con zero gol segnati perché Spal e Cosenza arrivano da un doppio 0-0 all’esordio, tuttavia in questo caso potrebbero partire favoriti in modo abbastanza chiaro i padroni di casa. Di conseguenza vi indichiamo il segno 1, che per l’agenzia Snai è quotato a 1,73 volte la posta in palio.



