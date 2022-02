Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 21^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: COME FINIRANNO LE PARTITE DI OGGI?

I pronostici Serie B ci terranno compagnia verso le partite della ventunesima giornata, un nuovo turno di campionato che caratterizzerà la ripresa del torneo cadetto dopo la sosta. La Serie B 2021-2022 inizia un mese che sarà di fondamentale importanza, perché si giocherà davvero tanto dopo i ritardi causati dal Covid nelle scorse settimane. Sperando che tutto vada per il meglio, le partite di Serie B saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma già da oggi, sabato 5 febbraio 2022, per la ventunesima giornata che si chiuderà poi domani, domenica 6 febbraio, con due posticipi.

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE?

PRONOSTICO COSENZA BRESCIA

Sfida interessante per il significato della posta in palio tra salvezza e promozione, di conseguenza in copertina per i pronostici Serie B sarà Cosenza Brescia, che mette di fronte i padroni di casa calabresi reduci da un ottimo punto sul campo del Cittadella, ma che a quota 17 punti devono ancora lottare duramente per raggiungere il sospirato traguardo della salvezza, con gli ospiti lombardi. Le Rondinelle prima della sosta non erano andate oltre un pareggio casalingo contro la Ternana e adesso hanno dunque l’obiettivo di tornare alla vittoria al più presto.

La classifica fa pensare che, nonostante il fattore campo sfavorevole, il pronostico possa pendere dalla parte del Brescia, come ci dice in modo chiaro anche l’agenzia Snai con le sue quote: il segno 2 per il successo ospite è proposto a 1,92, si sale poi a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria da parte dei padroni di casa del Cosenza.



