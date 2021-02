Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 23^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE PER LA 23^ GIORNATA

Dopo un impegnativo turno infrasettimanale, ecco che il secondo campionato nazionale torna protagonista anche in questo fine settimana: tocca andare a controllare allora che cosa possono dirci i pronostici della Serie B, fissati dalla nostra redazione per la 23^ giornata. Prima però di analizzare quote e previsioni, occorre precisare che non sempre oggi sarà possibile fissare un pronostico certo: le sempre tante assenze e le fatiche del doppio turno ravvicinato sono elementi che oggi si faranno sentire e che vanno presi in giusta considerazione. Proviamoci comunque: andiamo allora a controllare match per match, e a partire dalle sfide che ci faranno compagnia oggi, sabato 13 febbraio, che cosa ci riservano i pronostici di Serie B, per le sfide della 23^ giornata.

PRONOSTICO SALERNITANA VICENZA

Per la sfida all’Arechi non abbiamo dubbi nel consegnare ai campani il favore del pronostico, alla viglia di questo nuovo turno di campionato. Benchè i granata tornino in campo dopo ben tre KO di fila, pure la squadra di Castori registra comunque uno stato di forma migliore rispetto a quello dei lanerossi, puniti per 2-1 dal Monza nell’ultima giornata.

PRONOSTICO CREMONESE LECCE

Per i pronostici di Serie B, possiamo assegnare il favore alla vittoria alla squadra giallorossa, che benchè in piccola crisi di risultati, pure ci pare molto più in condizione dei lombardi. Certo va detto che colpi di scena potrebbero non essere impossibili oggi allo Zini. Staremo a vedere.

PRONOSTICO PESCARA VENEZIA

Benchè i delfini tornino in campo dal pareggio recuperato contro la capolista Empoli, pure per i pronostici di Serie B è al club veneto che va il favore al successo. I lagunari poi sono di ritorno da ben due vittorie di fila e dunque approcceranno l’incontro in grandi condizioni e con grandi aspettative.

PRONOSTICO PORDENONE CITTADELLA

Pronostico difficile da stabilire quello per la sfida al Teghil: la squadra di casa dopo tutto, alla vigilia della 23^ giornata di Serie B registra appena la nona posizione in classifica, ma se non altro è di ritorno da un pesante successo rimediato sulla Spal in settimana. Non così i granata che invece hanno alle spalle un trend ben negativo: la vittoria anzi manca da quasi un mese.

PRONOSTICO SPAL EMPOLI

Nonostante il mezzo passo falso commesso con il Pescara, è l’Empoli il netto favorito oggi per i pronostici di Serie B: i toscani vantano un ottimo stato di forma e pure sono più che mai decisi a rimanere in vetta alla classifica, ancora a lungo. Per gli estensi si annuncia un match quanto mai complicato.

