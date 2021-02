Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 24^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE PREVISIONI SUI RISULTATI DELLA 24^ GIORNATA

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della ventiquattresima giornata del campionato cadetto, un turno che sarà caratterizzato da una evidente centralità della giornata di sabato, dal momento che nelle prossime ore saranno in programma ben sette partite. Allora è facile capire perché le partite di Serie B saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma già nella giornata di oggi, sabato 20 febbraio 2021.

PRONOSTICI SERIE B

ASCOLI SALERNITANA

Esigenze di classifica differenti ma altrettanto stringenti renderanno decisamente interessante la partita di Serie B allo stadio della città marchigiana. Il fattore campo potrebbe favorire l’Ascoli, la Salernitana però dovrebbe avere qualcosa in più in termini di qualità: tutto è possibile dunque, noi scegliamo l’ipotesi sempre concreta del pareggio (segno X) che è quotato a 3,05 dall’agenzia Snai.

BRESCIA CREMONESE

Il derby lombardo tra due squadre che ancora non possono dirsi tranquille sembra vedere meglio il Brescia, non solo per il fattore campo. Le Rondinelle di recente stanno facendo piuttosto bene, anche grazie a un Ayé che finalmente ha cominciato a segnare e ora non si ferma più. Scegliamo allora l’opzione del segno 1 allo stadio Rigamonti, che secondo l’agenzia Snai è quotato a 2,45 volte la posta in palio.

CITTADELLA REGGIANA

Il Cittadella si fa sicuramente preferire in base alla classifica, che vede i veneti per l’ennesima stagione consecutiva in zona playoff, anche se la Reggiana arriva da un successo che senza dubbio ha rilanciato la formazione emiliana, che proverà a giocarsi le sue carte anche allo stadio Tombolato. La bilancia potrebbe comunque pendere verso il segno 1, che l’agenzia Snai quota infatti ad appena 1,60 volte la posta in palio per la vittoria del Cittadella.

VENEZIA ENTELLA

Un Venezia certamente in forma nelle ultime settimane affronta una Virtus Entella che di recente ha dimostrato di essere ancora viva, ma non riesce proprio a sbloccarsi dai bassifondi della classifica. Ecco di conseguenza che la bilancia dei pronostici dovrebbe pendere dalla parte dei lagunari, alla caccia di importanti punti per i playoff: secondo l’agenzia Snai il segno 1 è quotato a 1,75, dunque largamente favorito.



