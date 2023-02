Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 26^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie B tornano a farci compagnia oggi, sabato 25 febbraio 2023, che sarà il giorno centrale della ventiseiesima giornata della Serie B 2022-2023, un turno che ci porta sempre più nel cuore del girone di ritorno, tra l’altro in prossimità dell’infrasettimanale in programma martedì e mercoledì prossimi. La pausa è ormai lontana e la Serie B sta già vivendo un periodo molto importante, dal momento che le gerarchie espresse dalla classifica cominciano ad essere decisamente indicative, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per la Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali tra le ben sette sfide che saranno in programma oggi, sabato 25 febbraio 2023, per la ventiseiesima giornata che sarà per la Serie B il settimo appuntamento del girone di ritorno del campionato 2022-2023.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BRESCIA BARI

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Brescia Bari, perché la posta in palio si annuncia decisamente alta in questo incontro. I padroni di casa del Brescia, in particolare, arrivano dalla sconfitta di Benevento e più in generale da un periodo disastroso che ha fatto scivolare le Rondinelle addirittura al penultimo posto, quindi a forte rischio retrocessione che sarebbe un esito clamoroso per il Brescia. Il Bari invece nella scorsa giornata ha pareggiato in extremis contro il Cagliari e, pur tra alti e bassi, è al terzo posto e vuole approfittare di una rivale in crisi per fare un altro passo avanti verso i vertici.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Brescia Bari di oggi pomeriggio allo stadio Mario Rigamonti della città lombarda danno quindi per favorita la squadra ospite pugliese, in base alla classifica e ai risultati più recenti: il segno 2 è quotato a 2,40 per un successo del Bari, mentre poi si sale a quota 3,10 sul segno X in caso di un pareggio, infine anche un successo casalingo da parte del Brescia varrebbe 3,10 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 1 per la partita in terra lombarda.

