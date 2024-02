Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 26^ giornata (24-25 febbraio 2024)

I pronostici Serie B attireranno nuovamente la nostra attenzione naturalmente anche in occasione della ventiseiesima giornata del campionato della Serie B 2023-2024, che in questo quarto e ultimo weekend del mese di febbraio ci riserverà nuove emozioni, in vista poi del turno infrasettimanale che catalizzerà di nuovo l’attenzione di tifosi ed appassionati sul campionato cadetto anche martedì e mercoledì prossimo. C’è già stato il primo anticipo andato in scena ieri sera, ma naturalmente riserverà ulteriori spunti di notevole interesse soprattutto oggi. Di conseguenza adesso si pensa alle nove partite che ci faranno ancora compagnia tra oggi e l’unico posticipo di domani; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B per il turno numero 26.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma soprattutto grazie alle ben otto partite di oggi pomeriggio, sabato 24 febbraio 2024, per poi passare alla rimanente partita per il programma di questo nuovo turno della Serie B, cioè evidentemente l’unico posticipo della domenica pomeriggio.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO COMO PARMA

Como Parma si prende la copertina dei pronostici di Serie B in questo sabato e naturalmente basta dare uno sguardo alla classifica del campionato cadetto per capire il perché. Gli ospiti del Parma sono la capolista della classifica, avendo raggiunto quota 54 punti grazie alla vittoria casalinga ottenuta contro il Pisa nella scorsa giornata di Serie B; il Como d’altro canto in questi mesi si è consolidato come una delle migliori realtà del torneo cadetto, come dimostrano i 45 punti in classifica, anche se la sfida alla capolista non sarà il modo più semplice di ripartire dopo il brutto ko per 3-0 incassato a Palermo sabato scorso.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Como Parma di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia del capoluogo lariano, ci dicono che sulla carta partono leggermente favoriti proprio i padroni di casa lombardi, quindi il segno 1 è quotato a 2,50, mentre si sale a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio; infine, una vittoria esterna da parte della capolista Parma varrebbe 2,85 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











