Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 26^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie B ci terranno compagnia verso le partite della ventiseiesima giornata, un nuovo turno di campionato che caratterizzerà l’ultimo weekend di febbraio. La Serie B 2021-2022 sta marciando a ritmi altissimi, siamo nel bel mezzo del micidiale ciclo di sette turni di campionato nello spazio di 23 giorni e la fatica si fa sentire. In ogni caso, le partite di Serie B saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 25^ giornata: riscatto Parma o conferma Pisa?

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma già da oggi, sabato 26 febbraio 2022, per la ventiseiesima giornata che si chiuderà poi domani, domenica 27 febbraio, con quattro posticipi.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote: cosa succederà stasera al Vigorito?

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO COMO BRESCIA

Mettiamo in copertina per i pronostici Serie B lo stuzzicante derby lombardo Como Brescia, anche se il fresco turno infrasettimanale ha dato indicazioni opposte. I lariani sono infatti reduci dal crollo sul campo del Benevento, mentre le Rondinelle si sono portate al comando della classifica grazie alla vittoria contro l’Ascoli. Giocando ogni tre giorni tuttavia le sorprese sono sempre dietro l’angolo, quindi il Brescia farà bene a non sottovalutare un Como che stava facendo molto bene prima dello sciagurato mercoledì campano.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: tutto sulla partita al Renato Curi

Il Brescia deve anche smentire quella che sembra essere diventata una sorta di maledizione del primo posto, nel senso che chi arriva ad essere capolista poi dura poi in vetta alla classifica del campionato cadetto. L’agenzia Snai non si sbilancia troppo nella sua analisi di Como Brescia: gli ospiti partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, ma poi si sale non di molto, cioè a quota 2,95 in caso di segno 1 per la vittoria del Como e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno X se dovesse uscire il pareggio da questo derby lombardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA