Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 27^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B tornano a farci compagnia già oggi, martedì 28 febbraio 2023, che sarà il giorno di apertura della ventisettesima giornata della Serie B 2022-2023, un turno che si disputa quindi in infrasettimanale e sarà l’ottavo del girone di ritorno del campionato cadetto. Questo ci consente di capire come la Serie B stia già vivendo un periodo molto importante, dal momento che le gerarchie espresse dalla classifica cominciano ad essere decisamente indicative, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per la Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma innanzitutto oggi, martedì 28 febbraio 2023, per la ventisettesima giornata che per la Serie B naturalmente proseguirà poi anche domani.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO PARMA PISA

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Parma Pisa, che sicuramente spicca fra i tre anticipi del martedì perché sia gli emiliani sia i toscani navigano in zona playoff, con un solo punto di vantaggio per il Pisa. In particolare, il Parma ha firmato il colpaccio nella scorsa giornata andando a vincere sul campo della capolista Frosinone, ma pure il Pisa è reduce da un successo nello scorso turno, dal momento che i nerazzurri toscani arrivano dalla vittoria casalinga contro il Perugia.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Parma Pisa di questa sera allo stadio Ennio Tardini della città emiliana danno quindi per favorita la squadra padrona di casa, in base al fattore campo dato che la classifica farebbe ben poca differenza: il segno 1 è quotato a 2,20 per un successo del Parma, mentre poi si sale a quota 3,15 sul segno X in caso di un pareggio, infine ecco che un successo esterno da parte del Pisa varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita in terra emiliana.











