PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 28° giornata: cosa attendersi al Rigamonti? (2-3 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS BRESCIA PALERMO

Per parlare ancora un po’ dei pronostici Serie B, presentiamo adesso anche Brescia Palermo, l’altro match di primo piano nel sabato dedicato alla ventisettesima giornata di campionato. L’agenzia di scommesse bet365 ritiene favoriti gli ospiti siciliani, ma nel contesto di un notevole equilibrio: il segno 1 è quindi quotato a 2,87 per il successo del Brescia, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Palermo ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 2,55 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è leggermente superiore rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,10.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Brescia Palermo, naturalmente presso lo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, ecco che sempre l’agenzia bet365 quota l’Under 2,5 a 1,75, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,05. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a quota 1,80, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,95 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SONO I FAVORITI?

I pronostici Serie B attireranno nuovamente la nostra attenzione naturalmente anche in occasione della ventottesima giornata del campionato della Serie B 2023-2024, che in questo primo weekend del mese di marzo ci riserverà nuove emozioni, subito dopo il turno infrasettimanale che aveva catalizzato l’attenzione di tifosi ed appassionati sul campionato cadetto anche martedì e mercoledì, ma naturalmente la Serie B riserverà ulteriori spunti di notevole interesse soprattutto oggi e domani. Di conseguenza adesso si pensa alle dieci partite che ci faranno ancora compagnia; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B per il turno numero 28.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma soprattutto nelle tre partite di oggi pomeriggio, sabato 2 marzo 2024, per poi passare alle rimanenti sette partite per il programma di questo nuovo turno della Serie B, cioè evidentemente tutte le sfide della domenica pomeriggio.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO TERNANA PARMA

Ternana Parma si prende la copertina dei pronostici di Serie B in questo sabato e naturalmente basta dare uno sguardo alla classifica del campionato cadetto per capire il perché. Gli ospiti del Parma sono la capolista della classifica, avendo raggiunto quota 56 punti sebbene siano reduci da due pareggi nelle scorse giornate di Serie B, compreso quello contro il Cosenza di martedì; la Ternana invece è tra le squadre che dovranno lottare per la salvezza, quindi la posta in palio è alta pure per gli umbri, rinfrancati dallo splendido colpaccio sul campo del Palermo.

Le quote offerte dall’agenzia bet365 per il pronostico su Ternana Parma di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Libero Liberati di Terni, ci dicono che sulla carta partono leggermente favoriti gli ospiti emiliani spinti dalla classifica, quindi il segno 2 è quotato a 1,85, mentre si sale a quota 3,60 per il segno X in caso di pareggio; infine, una vittoria casalinga da parte della Ternana contro la capolista Parma varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

