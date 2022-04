Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 35^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie B ci terranno compagnia verso le partite della trentacinquesima giornata, un nuovo turno di campionato che caratterizzerà per intero il lunedì di Pasquetta. La Serie B 2021-2022 sta marciando a ritmi altissimi, siamo ormai nel gran finale della stagione regolare del campionato cadetto e la posta in palio in ogni partita è sempre più alta. Proprio per questo motivo, le partite di Serie B saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma oggi, lunedì 18 aprile 2022, per la trentacinquesima giornata a partire dall’ora di pranzo e fino alla prima serata in un lunedì di calcio.

PRONOSTICI SERIE B

PRONOSTICO MONZA BRESCIA

Mettiamo in copertina per i pronostici Serie B lo stuzzicante derby lombardo Monza Brescia, anche se sarà l’ultima partita in programma, alle ore 20.30 allo stadio Brianteo. La scorsa giornata ha rilanciato le ambizioni di entrambe le compagini lombarde, con il Monza che ha saputo vincere per 0-2 a Cosenza mentre il Brescia vinse per 1-0 il posticipo contro il Parma. Di conseguenza, il Monza ha agganciato la Cremonese al secondo posto in classifica a quota 63 punti, mentre il Brescia segue al quarto posto con 61 punti. Insomma, oggi si potrebbe decidere chi continuerà a lottare per la promozione e chi dovrà concentrarsi “solo” sui playoff.

Difficile sbilanciarsi troppo, il fattore campo potrebbe dare un piccolo vantaggio al Monza ma l’equilibrio che caratterizza questa Serie B è la sua principale caratteristica e sarà interessante scoprire se questo derby lombardo potrà spezzarlo. L’agenzia Snai si sbilancia ma non troppo nella sua analisi di Monza Brescia: i padroni di casa del Monza partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, ma poi si sale non di molto, cioè a quota 3,20 sul segno X se dovesse uscire il pareggio da questo derby lombardo e fino a 3,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Brescia.

