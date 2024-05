Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 36^ giornata (oggi mercoledì 1° maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

Terzultimo sforzo della stagione regolare, che vivacizza il giorno della Festa dei Lavoratori, il campionato cadetto vivrà un mercoledì ricchissimo e allora noi lo accompagniamo come sempre con la nostra analisi dei pronostici Serie B, evidentemente con una panoramica su quote e favoriti per le dieci partite della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, che saranno attese tutte nelle prossime ore.

Evidentemente a questo punto del campionato ogni punto potrebbe fare la differenza e le motivazioni saranno un aspetto fondamentale di cui tenere conto, a maggior ragione se si parla di favoriti e di pronostici Serie B. Il bello di un campionato come quello cadetto tuttavia è che praticamente tutti hanno ancora obiettivi da raggiungere, sogni da inseguire o incubi da scacciare, con l’unica eccezione del Lecco già retrocesso: sarà quindi un mercoledì 1° maggio di lusso, iniziamo “indagando” su quello che sarà il lunch match…

PRONOSTICI SERIE B: ECCO LE QUOTE E I POSSIBILI FAVORITI

IL NOSTRO FOCUS SU CREMONESE PISA

Il 1° maggio in effetti porterà a una partita già all’ora di pranzo, in stile Serie A, allora cominciamo la nostra panoramica sui pronostici Serie B proprio da Cremonese Pisa, che ci farà compagnia appunto fin dalle ore 12.30. Attenzione al momento dei padroni di casa, perché la Cremonese è quarta e quindi una delle migliori protagoniste della stagione, però ha perso tre delle ultime cinque e ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, compresa la sconfitta a Venezia che ha messo fine alle speranze di promozione diretta. Di recente sta meglio il Pisa, con una vittoria e poi due pareggi nelle ultime tre giornate per continuare a inseguire i playoff, attualmente distanti una sola lunghezza.

Tradotto in numeri, l’agenzia Snai ci dice che i pronostici per Cremonese Pisa di Serie B vedono comunque favoriti in base a classifica e fattore campo i padroni di casa grigiorossi allo stadio Giovanni Zini, con il segno 1 che sarà infatti quotato a 1,75, mentre poi si salirà a quota 3,60 in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2. Un rapido sguardo anche ad altre possibili giocate ci dice che l’Under 2,5 è quotato a 1,87 e l’Over invece a 1,80, per cui potrebbero esserci diverse reti, mentre l’opzione Gol è proposta a 1,70 e il NoGol tocca quota 2,00.











