Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 37^ giornata (oggi domenica 5 maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE OGGI 5 MAGGIO 2024?

Ultimi 180 minuti della stagione, tutti i verdetti saranno decretati fra oggi pomeriggio e venerdì sera, di conseguenza per il campionato cadetto diventa davvero stuzzicante pure l’appuntamento con la nostra analisi sui pronostici Serie B, nella quale come di consueto andremo a scoprire gli aspetti più intriganti circa quote e favoriti per le partite. Oggi domenica 5 maggio i riflettori saranno naturalmente puntati sulla trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, che ci farà compagnia in un pomeriggio ricchissimo di emozioni e speriamo anche gol.

In effetti, tutti giocheranno in contemporanea alle ore 15.00, quando diventerà massima l’attenzione anche degli appassionati di scommesse circa i pronostici di Serie B. Il bello è che quasi tutte le squadre hanno ancora obiettivi da inseguire e quindi le motivazioni renderanno davvero vibranti le partite. In questo senso, le uniche eccezioni sono in testa e in coda, con il Parma già promosso che comunque vorrà festeggiare come si deve il ritorno in Serie A e il Lecco invece già retrocesso in Serie C ma che vuole chiudere con dignità, come abbiamo visto mercoledì quando ha fatto soffrire la Sampdoria.

PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E POSSIBILI FAVORITI PER LA 37^ GIORNATA

TUTTO SU CITTADELLA BARI

Scegliamo Cittadella Bari come prima partita sulla quale concentrare la nostra attenzione per i pronostici Serie B della trentasettesima giornata. Infatti, i padroni di casa veneti arrivano dalla sconfitta a Como ma sono ancora in corsa per la qualificazione ai playoff, che nobiliterebbe la stagione del Cittadella; dall’altra parte ecco un Bari che nel turno infrasettimanale ha raccolto un buon pareggio contro la capolista Parma, ma resta in una posizione di classifica pessima e allora ha bisogno di un colpaccio per avvicinare la salvezza.

Tutto questo considerato per inquadrare la partita attesa allo stadio Piercesare Tombolato, l’agenzia Snai ci dice che i pronostici per Cittadella Bari di Serie B vedono una notevole incertezza sul verdetto di questo incontro, con il segno 1 per il successo del Cittadella che sarà infatti quotato a 2,65 mentre il segno 2 in caso di vittoria del Bari è proposto a 2,70; molto simile è infine anche il segno X, perché il pareggio varrebbe 2,95 volte la posta in palio. Atre possibili giocate ci dicono che l’Under 2,5 è quotato a 1,50 e l’Over invece a ben 2,35, per cui potrebbero esserci pochi gol in un match così delicato per entrambe.











