Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 6^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: RISULTATI PARTITE, LE NOSTRE PREVISIONI

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della sesta giornata, appena usciti da un turno infrasettimanale il campionato cadetto torna immediatamente protagonista in una fase ancora iniziale ma già molto intensa della nuova stagione. Dunque, già a partire da oggi e poi naturalmente anche domani, le partite di Serie B saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire dalle sei partite di oggi, sabato 25 settembre 2021, per la sesta giornata che vedrà poi anche ben quattro posticipi alla domenica ma nessuno lunedì.

PRONOSTICI SERIE B

ASCOLI BRESCIA

Cominciamo dalla partita di maggiore spicco fra quelle delle ore 14.00 di oggi pomeriggio, almeno in base alla classifica, cioè l’intrigante Ascoli Brescia che metterà di fronte gli ottimi marchigiani secondi in classifica a quota 12 punti dopo la vittoria ad Alessandria e il Brescia che è invece terzo a quota 11 e arriva dal pareggio sul campo del Frosinone, buon risultato ma che non ha impedito il sorpasso proprio da parte dell’Ascoli al secondo posto dietro al Pisa.

L’Ascoli è partito meglio del previsto e proprio la partita contro il Brescia potrebbe dirci se i marchigiani possono sognare in grande, mentre le Rondinelle puntano al contro-sorpasso per restare ai vertici. Il pronostico su Ascoli Brescia è in effetti molto equilibrato in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti gli ospiti e il segno 2 di conseguenza è quotato a 2,65, ma la differenza è irrisoria rispetto al segno 1 quotato infatti a 2,70. Si sale infine a 3,10 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, che sarebbe l’ipotesi più remunerativa.

