Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 10^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE DEL 10^ TURNO

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il campionato cadetto ed è dunque arrivato il momento di considerare anche i pronostici per la Serie B che la nostra redazione ha fissato per le sfide della 10^ giornata. Siamo infatti ben impazienti di scoprire i verdetti che arriveranno per questo decisivo turno: sia oggi che domani sono state poi messe a programma sfida veramente particolari, dove pure non sarò facile fissare in pronostico nettissimo, almeno alla vigilia. Noi comunque vogliamo provarci: non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere, match per match e a partire dalle sfide che ci faranno compagnia in questo sabato 5 dicembre 2020, quali sono i pronostici della Serie B per gli incontri della 10^ giornata.

PRONOSTICO CREMONESE ENTELLA

E’ già sfida di complicata lettura per i pronostici di Serie B, quella che aprirà il 10^ turno, tra Cremonese ed Entella, considerato che entrambi i club certo non se la stanno passando bene. Con due soli risultati utili rimediati nelle ultime cinque giornate, non si può dire che i due club siano in forma: è probabile che solo gli episodi potrebbero decidere il risultato finale.

PRONOSTICO FROSINONE CHIEVO

Tenuto conto che i clivensi tornano a giocare in questi fine settimana dopo anche il KO rimediato contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato, non facciamo fatica ad assegnare ai canarini il favore del pronostico. Pure non scordiamo che il Frosinone pare aver completamente superato il doppio tonfo subito contro Monza e Cosenza: dopo aver superato anche il Brescia i ciociari sono pronti a tornare in vetta.

PRONOSTICO LECCE VENEZIA

Benchè pure la squadra veneta sia formazione in forma alla viglia della 10^ giornata di campionato, per i pronostici di Serie B non possiamo non dare ai giallorossi favore della vittoria. E’ infatti un momento magico per il Lecce di Corini, che non solo vince ma pure sta firmando valanghe di gol. Sarà comunque sfida intensa al Via del Mare.

PRONOSTICO SALERNITANA CITTADELLA

Da leader della classifica del secondo campionato italiano, per i pronostici della Serie B è la Salernitana la favorita d’obbligo nella sfida casalinga all’Arechi col Cittadella, anche se i veneti non saranno oggi squadra da sottovalutare. Ricordiamo infatti che gli ospiti stanno oggi in campo avendo due sostanziosi risultati utili messi alle spalle negli ultimi incontri. Vedremo che dirà il campo.

PRONOSTICO SPAL PISA

Alla vigilia della 10^ giornata di campionato, non facciamo certo fatica a consegnare agli estensi il favore del pronostico: pesa in fatti in vista della sfida al Mazza i ben 5 successi di fila appena messi da parte dalla squadra di Ferrara. Come anche i risultai variamente negativi che il Pisa ha appena messo da parte, dove pure il 4-1 ottenuto contro il Cittadella solo nella precedente giornata.

PRONOSTICO REGGINA BRESCIA

Sarà sfida aperta per i pronostici di Serie B quella attesa solo questo pomeriggio al Granillo, tenuto pur conto che i due club al momento non stanno certo vivendo un grandissimo momento. Segnaliamo infatti che i padroni di casa sono solo al 15^ gradino della classifica con ben 4 KO di fila appena raccolti: è appena la 11^ piazza con solo due punti in più (ma un match in meno) per la Leonessa, che pure non ha brillato nell’ultimo turno.



