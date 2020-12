Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 14^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE DELLA 14^ GIORNATA

Il secondo campionato nazionale è di nuovo protagonista oggi, martedì 22 dicembre 2020 e dunque è arrivato il momento di esaminare da vicino i pronostici per la Serie B. Dopo infatti l’anticipo occorso solo ieri tra Salernitana e Entella, ecco che con oggi si entrerà nel vivo della 14^ giornata della stagione regolare del campionato cadetto, nuovo turno infrasettimanale e ultimi prima dello stop per la festività del Natale: siamo dunque più che mai impazienti di scoprire quote e previsioni. Pure alla vigilia del 14^ turno, va detto che potrebbe non essere semplice fissare un pronostico netto per tutti i match: siamo in una fase molto intensa del campionato, dove è stato concesso ben poco riposo ai giocatori e pure non sono mancati stop e acciacchi, tutti fattori che potrebbero influire non poco oggi. Pure proviamoci, e per tutti i match in programma oggi 22 dicembre 2020 e validi per la 14^ giornata, andiamo a vedere che ci riservano i pronostici di Serie B.

PRONOSTICO CITTADELLA FROSINONE

Per il match di apertura di questi martedì sera, ecco che il favore del pronostico sorride nettamente ai veneti, che pure devono fare molta attenzione contro i canarini di Nesta, spesso veramente letali nei match in trasferta. Pure pesano per i granata i tre successi di fila appena ottenuti, su Spal, Vicenza e Reggina solo negli ultimi giorni.

PRONOSTICO COSENZA VENEZIA

Ricordato che i bruzi saranno oggi in campo dopo anche il KO rimediato pochi giorni fa con la Cremonese, non facciamo fatica a vedere favoriti i lagunari, che pure registrano un piazzamento in classifica più onorevole. Pure aggiungiamo che il Cosenza in casa raramente si è rivelato infallibile, mentre il Venezia è squadra che sa pungere fuori casa.

PRONOSTICO VICENZA REGGINA

Complici le tre sconfitte di fila appena rimediate, non è alla Reggina che va il favore al successo nella 14^ giornata, per i pronostici di Serie B. Pure per i lanerossi non si annuncia una partita facile: la squadra di Di Carlo poi non è stata impeccabile nei match casalinghi finora.

PRONOSTICO MONZA ASCOLI

Ricordato che i Piceni sono ancora fanalino di coda della classifica di campionato, mentre i brianzoli rimangono fissi in zona play off, non esitiamo a concedere a quest’ultimi il favore del pronostico questa sera: pure ricordiamo che il Monza è di ritorno dalla sconfitta recuperata nel weekend contro il Pescara.

PRONOSTICO PESCARA BRESCIA

Sfida di difficile lettura per i pronostici di Serie B, tenuto conto che entrambi i club stanno ora alzando la testa, ottenendo risultati positivi, dopo qualche scivolone di troppo. Occhi puntati sulla Leonessa che direbbe anche trovare il colpaccio e agganciare la zona play off della classifica.

PRONOSTICO PISA CHIEVO

Per i pronostici di Serie B, la sfida attesa al Romeo Anconetani, appare veramente apertissima: Pisa e Chievo infatti stazionano entrambi a centroclassifica, con solo due punti di distanza e pure in tempi recenti hanno messo alle spalle alcuni risultati positivi di gran peso. Va aggiunto pure che sia in casa che in trasferta il loro andamento è stato abbastanza regolare ma non eccezionale: a chi andrà il successo?

PRONOSTICO PORDENONE CREMONESE

Benchè i lombardi saranno oggi in campo forti del successo da poco rimediato contro il Cosenza, è ai ramarri che va il favore del pronostico, alla vigilia della 14^ giornata di Serie B. Pure va aggiunto che sarà match intenso, tenuto poi conto che i neroverdi al Teghil non sono stati sempre infallibili.

PRONOSTICO SPAL LECCE

Scontro ai gradini più alti della classifica quello atteso al Mazza, dove pure il pronostico rimane ben aperto: sia Spal che Lecce hanno fame di punti, ma approdano alla 14^ giornata in difficoltà, visti gli ultimi risultati raccolti.

PRONOSTICO EMPOLI REGGIANA

Con due sconfitte alle spalle (con Frosinone e Brescia) e dalla 14^ piazza della classifica, non è la Reggiana la netta favorita al successo questa sera: pure l’Empoli, capolista, dovrà fare attenzione tra le mura di casa del Castellani.



