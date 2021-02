Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 25^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: COMINCIA LA 25^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un nuovo bollente turno per il campionato cadetto e dunque siamo ben impazienti di scoprire che ci riserveranno i pronostici di Serie B che la nostra redazione ha fissato. Siamo infatti impazienti di scoprire quote e previsioni per i match validi per la 25^ giornata che ci faranno compagnia solo oggi, venerdi 26 febbraio e domani: per la cadetteria dunque un programma un po’ particolare, visto che non ci saranno posticipi del domenica o del Monday night. Ma la cosa non deve troppo stupirci, considerato che la Serie B poi tornerà di nuovo in campo per un super turno infrasettimanale solo il prossimo 2-3 marzo. Ci attende dunque un vero tour de force per la seconda serie del calcio italiano: non perdiamo allora altro tempo e andiamo subito a vedere che cosa ci riservano i pronostici di Serie B per le sfide della 25^ giornata e in primis quote e scommesse per gli anticipi che ci faranno compagnia già oggi, venerdi 26 febbraio.

PRONOSTICO REGGIANA SALERNITANA

Per il primo incontro della 25^ giornata di Serie B facciamo ben fatica a fissare un pronostico ben netto. Classifica alla mano vediamo infatti che i campani sono si quarta forza del campionato, ma pure sono tornati a vincere solo pochi giorni fa, battendo 2-0 l’Ascoli. Altro stato di forma invece si registra per la Reggiana, che pure facendo fatica ancora ai gradini più bassi della classifica, pure ha potuto mettere da parte ben 3 successi nelle ultime 4 giornate di campionato disputate. La sfida potrebbe essere decisa dagli episodi.

PRONOSTICO EMPOLI VENEZIA

Altra sfida brillante e affatto scontata anche per i pronostici di Serie B è quella che ci attende questa sera al Castellani. Certo alla vigilia è difficile non vedere i toscani netti favoriti: gli azzurri sono leader del campionato e pure è da tempo che non registrano alcun KO. L’Empoli però è anche a digiuno di vittorie: solo 4 pari nelle ultime quattro giornate di campionato. Non così il Venezia, che invece è in grandissima condizione: i lagunari, con 4 successi messi di fila in pochi giorni, sono pure volati al terzo gradino della classifica di campionato e ora davvero non si pongono più limiti.



