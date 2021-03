Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 29^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE DELLA 29^ GIORNATA

E’ nuovo spazio concesso al campionato cadetto: con oggi, martedì 16 marzo entreremo nel vivo della 29^ giornata, e dunque è arrivato il momento di esaminare i pronostici di Serie B, che la nostra redazione ha fissato per questo tanto atteso turno infrasettimanale. Siamo dunque pronti ad esaminare per le partite principali che ci faranno compagnia oggi quote e previsioni, ma pure serve fare una doverosa precisazione. Trattandosi questo di un turno extra, collocato pure in un momento molto delicato della stagione, sappiamo bene che non sempre sarà facile fissare un pronostico netto per tutti gli incontri: assenti e inevitabili turnover potrebbero infatti condizionare non poco l’esito finale. Comunque proviamoci e per alcune delle sfide della 29^ giornata di campionato, in programma oggi, martedì 16 marzo 2021, andiamo a vedere che ci riservano i pronostici della Serie B.

PRONOSTICO ENTELLA CREMONESE

Per la prima sfida in programma oggi, ecco che non facciamo fatica ad assegnare ai lombardi il favore del pronostico, anche se per i grigiorossi sarà partita faticosa. Dopo tutto la Virtus è sì fanalino di coda della classifica, ma è pur di ritorno da ben 4 risultati utili di finale: gli ospiti dovranno fare ben attenzione.

PRONOSTICO COSENZA VICENZA

Pronostico aperto per la sfida al San Vito, tenuto conto che si tratta si due squadre a caccia di punti salvezza. Sia Bruzi che veneti poi hanno alle spalle un trend variegato, con alti e bassi: sarà match aperto.

PRONOSTICO BRESCIA REGGINA

Per i pronostici di Serie B vogliamo concedere alla leonessa il favore al successo, tenuto pure conto che la squadra di Clotet è fresca di pesante vittoria contro il Frosinone solo pochi giorni fa, la terza di fila. Gli amaranto, comunque in forma (hanno battuto il Monza lo scorso fine settimana), daranno del filo da torcere.

PRONOSTICO EMPOLI PORDENONE

Nella 29^ giornata non esitiamo a concedere ai toscani il favore del pronostico: la squadra azzurra punta a confermare la fuga in alto, specie dopo anche il successo strappato solo pochi giorni fa contro il Vicenza. È poi momento complicato per i ramarri, di ritorno da due sconfitte di fila, non ripagate dal pari rimediato contro il Pescara sabato scorso.

PRONOSTICO PESCARA ASCOLI

Per i pronostici di Serie B è sfida di difficile lettura: entrambe le squadre stanno lottando per la salvezza e pure non vantano grandi trend positivi alle spalle, anche se sia i delfini che i piceni hanno comunque rimediato un punto a testa nell’ultimo turno di campionato. Sarà sfida da osservare con attenzione, dove gli episodi potrebbero decidere l’esito.



