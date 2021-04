Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 31^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE DELLA 31^ GIORNATA

Dopo lo stop per le nazionali, sono ora riflettori puntati sui pronostici della Serie B che la nostra redazione ha fissato alla vigilia della 31^ giornata di campionato. Siamo dunque pronti, dopo giorni di digiuno, a vivere tutte le emozioni del campionato cadetto e dunque anche a scoprire nel dettaglio quote e previsioni delle tante sfide che ci faranno compagnia. Va infatti detto che oggi sarà programma fittissimo per il secondo campionato nazionale: senza anticipi né posticipi (presto saranno le festività pasquali) ecco che saranno oggi, 2 aprile 2021, tutte le dieci sfide. Non perdiamo altro tempo e per le principali partite della 31^ giornata, andiamo a scoprire che ci riservano i pronostici della Serie B.

PRONOSTICO COSENZA ASCOLI

Per la prima sfida della 31^ giornata facciamo fatica a fissare un pronostico netto, tenuto conto che entrambi i club sono ancora fermi nelle zone più basse della graduatoria, ma pure hanno alle spalle alcuni risultati positivi. Sulla carta i bruzi potrebbero però avere qualche chance in più, ricordato che all’andata i rossoblu vinsero per 3-0.

PRONOSTICO FROSINONE REGGIANA

Complice il gran distacco in classifica, non facciamo fatica, per i pronostici di Serie B a consegnare ai canarini il favore alla vigilia: pure fa detto che entrambe le squadre non hanno raccolto grandi soddisfazioni prima della sosta e servirà dunque ripartire alla grande per questa ultima fase del campionato.

PRONOSTICO BRESCIA PORDENONE

Nonostante il KO rimediato contro la Salernitana prima della sosta per le nazionali, è la leonessa la favorita oggi al Rigamonti contro il Pordenone. I neroverdi poi ripartono solo dalla 15^ posizione in classifica e sono a rischio zona rossa: le motivazioni dunque non mancano e ci attenderà un match vivace.

