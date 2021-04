Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 33^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE DELLA 33^ GIORNATA

Siamo pronti a vivere un nuovo entusiasmante turno per il campionato cadetto e occorre pre andare a controllare i pronostici della Serie B che la nostra redazione ha fissato alla vigilia della 33^ giornata. Va però detto che, in queste fasi così bollenti del campionato regolare ormai agli sgoccioli, non sempre sarà possibile fissare con certezza quote e previsioni, ricordata anche la posta in palio. Il calendario poi così ravvicinato e fitto di impegni (settimana prossima sarà nuovo turno infrasettimanale) poi non ci è di aiuto.

Pure possiamo provarci e per le partite più significative della 33^ giornata di campionato, in programma già oggi sabato 10 aprile, vediamo che ci riservano i pronostici della Serie B.

PRONOSTICO BRESCIA PESCARA

Complice l’ampio gap in classifica, per la sfida della 33^ giornata al Rigamonti, non esitiamo a concedere alla leonessa il favore deL pronostico. Pure ricordiamo che i lombardi come i delfini hanno alle spalle entrambi un successo e un pareggio e che proprio gli abruzzesi sono formazione in forma, pur lottando ancora per la salvezza.

PRONOSTICO CREMONESE PORDENONE

Per i pronostici di Serie B, consegnamo ai lombardi il favore del pronostico in questo turno di campionato: con 3 vittorie (di cui l’ultima col Cosenza) e un pari nelle ultime 4 partite, la Cremonese ha ottime chance di fare bene oggi. Pure i ramarri sono avversari da non sottovalutare, specialmente dopo la vittoria strappata all’Entella pochi giorni fa.

PRONOSTICO LECCE SPAL

Benchè gli estensi siano formazione in forma, e sesta forza della classifica di campionato, per i pronostici di Serie B, sono i giallorossi oggi i gran favoriti. Con sei vittorie di fila (l’ultima col Pisa) e con una striscia di 11 risultati utili in campionato, i pugliesi paiono inarrestabili e specialmente oggi, che hanno la possibilità di operare il sorpasso in vetta sulla capolista Empoli.

