Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 8^ giornata (21 novembre)

PRONOSTICI SERIE B: LE “NOSTRE” PREVISIONI PER LA 8^ GIORNATA

Con oggi, sabato 21 novembre 2020, entriamo nel vivo della ottava giornata del campionato cadetto ed è dunque arrivato il momento di analizzare anche i pronostici per la Serie B, fissati dalla nostra redazione per gli incontri oggi in calendario. Dopo una intensa sosta per le nazionali, ecco che il campionato cadetto torna sotto ai riflettori e gli appassionati sono dunque veramente impazienti di assistere alle ben cinque sfide messe in programma (Vicenza Chievo è stata rinviata a data da destinarsi) solo per questo pomeriggio (saranno tre i posticipi programmati tra domenica e lunedì). Andiamo allora subito ad esaminare le quote e le previsioni segnate alla vigilia del fischio d’inizio, per le prime sfide della ottava giornata della Serie B.

PRONOSTICO BRESCIA VENEZIA

Alla vigilia dell’ottava giornata non esitiamo a dare il favore dei pronostici ai padroni di casa per la sfida di Serie B tra Brescia e Venezia: entrambe le formazioni hanno di recente messo a tabella risultati interessanti, ma le rondinelle hanno fissato un trend migliore, da cui Lopez e i suoi sapranno ripartire anche dopo la sosta. Ci attende comunque sfida brillante al Rigamonti.

PRONOSTICO CITTADELLA EMPOLI

Per i pronostici di Serie B, ecco che potrebbero non essere i granata i netti favoriti per la sfida al Pier Cesare Tombolato. La squadra veneta è infatti di nuovo in campo dopo ben tre KO di fila, mentre gli azzurri vantano un trend migliore. Pure va detto che oggi si tornerà in campo dopo un lungo stop: può succedere di tutto in campo!

PRONOSTICO LECCE REGGIANA

Con l’ottimo 5-1 inferto all’Entella nell’ultima giornata di campionato disputata, ecco che è al Lecce che va il favore dei pronostici di Serie B, pure in vista della partita con la Reggiana. Gli ospiti però daranno battaglia, impazienti di riscattare una prima parte di stagione non proprio impeccabile.

PRONOSTICO PORDENONE MONZA

Nonostante il KO subito solo in settimana in amichevole, per i pronostici di Serie B è al Monza che va il favore alla vittoria, pure nella partita fuori casa prevista col Pordenone quest’oggi alle ore 14.00. I ramarri poi saranno oggi in campo dopo solo il pari rimediato col Chievo alcuni giorni fa: pure i ragazzi di Tesser faranno di tutto per rendere la vita difficile agli avversari.

PRONOSTICO SPAL PESCARA

Sfida non difficile da decifrare per i pronostici di Serie B quella tra Spal e Pescara, almeno sulla carta. Gli estensi infatti godevano di ottima salute prima della sosta per le nazionali e siamo sicuri che in cada possono fare faville. Specie contro il Pescara, tra le squadre meno fortunate finora, che pure ha segnato solo lo scorso 8 novembre la prima vittoria della stagione, ai danni del Cittadella.





© RIPRODUZIONE RISERVATA