Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 9^ giornata (28 novembre)

PRONOSTICI SERIE B: QUALI QUOTE PER I MATCH DELLA 9^ GIORNATA?

Stiamo per vivere un nuovo intenso fine settimana per il campionato cadetto e dunque siamo veramente impazienti di scoprire quali saranno i pronostici della Serie B, che la nostra redazione ha fissato per le sfide della nona giornata. Questo anche perchè da programmazione ufficiale, già oggi, sabato 28 novembre 2020, sono stati messi in calendario alcuni scontri veramente speciali, di cui non vediamo l’ora di analizzare quote e previsioni. Con ben sei partite pronte a farci compagnia già oggi sarà dunque meglio non perdere tempo e andare subito a vedere che ci riservano i pronostici di Serie B per le sfide della nona giornata.

PRONOSTICO BRESCIA FROSINONE

Complici anche gli ultimi due KO rimediati dai canarini in campionato, contro Monza e Cosenza, è alla Leonessa che sorride il pronostico per questa bella sfida che aprirà la nona giornata di Serie B. Pure non scordiamo che i lombardi sono di ritorno da tre risultati utili di fila e che in casa finora non hanno mai perso (pur lontani dai loro tifosi).

PRONOSTICO EMPOLI VICENZA

Benchè i lanerossi stiano facendo vedere buone cose (come l’ultimo successo rimediato ai danni della Cremonese), pur per i pronostici di Serie B è all’Empoli che va il favore del successo. I toscani pure hanno alle Spall parecchi risultati postivi e appaiono più che mai motivati oggi a rimanere in vetta nella classifica di Serie B.

PRONOSTICO PESCARA PORDENONE

Ci appare complicato fissare un pronostico netto per la sfida attesa all’Adriatico. Certo i delfini di Oddo non stanno passando un grande momento, ma in casa raramente hanno deluso in questa prima parte della stagione: pure i ramarri non approdano alla sfida al top della condizione: potrebbe succedere di tutto.

PRONOSTICO PISA CITTADELLA

Per i pronostici di Serie B, ecco che non esitiamo a dare ai nerazzurri il favore della vittoria in questa occasione, anche se chiaramente ci attendiamo una sfida combattuta. I toscani Sono infatti di ritorno da una bella vittoria ai danni della Reggina e vantano una condizione positiva: non si può dire lo stesso dei veneti, che hanno subito ben due sconfitte solo nelle ultime tre partite disputate.

PRONOSTICO VENEZIA ASCOLI

Sebbene i piceni arrivino in campo da un buon pareggio con l’Entella, pure il favore del pronostico per la nona giornata di Serie B è tutto per il Venezia: i veneti pure hanno messo alle spalle tanti risultati positivi nelle ultime uscite, che li stanno rilanciando ai gradini già alti della classifica. Imperativo per i lagunari non fermarsi ora.

PRONOSTICO MONZA REGGINA

Ricordati i tre KO di fila appena rimediati dagli ospiti, non facciamo fatica a concedere il favore del pronostico ai brianzoli, padroni di casa questo pomeriggio. Aggiungiamo che il Monza, nonostante alcune defezioni, rimane squadra in forma, desiderosa ora di fare il passo in più ed agganciare la zona play off della Serie B.



© RIPRODUZIONE RISERVATA