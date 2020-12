Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (12^ giornata, 15 dicembre)

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 12^ GIORNATA

Turno infrasettimanale nel campionato cadetto, e nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B: siamo arrivati alla 12^ giornata di un appassionante torneo, si è già disputata Reggina Venezia e ora è tempo di valutare quello che potrebbe succedere sugli altri campi. Come sempre, partite ravvicinate può significare turnover da parte degli allenatori; questo può influire sull’esito delle sfide, la classifica è ancora corta (un aspetto usuale di questo campionato) ma ci sono già squadre che hanno obiettivi definiti a seconda di quale sia la loro situazione. Con il consueto aiuto delle quote previste dai bookmaker andiamo dunque ad analizzare le partite principali di questa 12^ giornata iniziando il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie B, provando a indovinare quello che potrebbe succedere nella serata di martedì 15 dicembre.

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA FROSINONE

Al Mapei Stadium i granata cercheranno di dare continuità alla bella vittoria di Cosenza con la quale sono riusciti a rilanciarsi, dopo aver già schiantato il Monza: bel momento per Massimiliano Alvini che sa come il traguardo principale da archiviare sia quello della salvezza, per poi valutare un ingresso in zona playoff. Il Frosinone nel weekend ha pareggiato a Lecce, rimanendo in alta classifica e ottenendo un risultato tutto sommato positivo per la fiducia; nella partita delle ore 18:30, che funge da anticipo, parte favorito secondo le quote della Snai perché il segno 2, che identifica la sua vittoria, porta in dote una vincita corrispondente a 2,20 volte la vostra puntata, per contro il segno 1 sul quale puntare per il successo della Reggiana vi farebbe guadagnare 3,25 volte la giocata. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X: in questo caso mettereste in tasca una somma che ammonta a 3,30 volte quanto messo sul tavolo.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA VICENZA

Il derby veneto è già in sé una partita da tenere in considerazione a prescindere da tutto; ancor più se entrambe le squadre arrivano da vittorie, perché i granata si sono rilanciati battendo la Spal – una diretta concorrente per la promozione – mentre i biancorossi hanno fatto il colpo a Pescara, prendendosi 3 punti vitali nella corsa alla salvezza. Entrambe quindi sono in fiducia e sperano di ottenere ancora un risultato pieno questa sera; si comincia alle ore 21:00, secondo la Snai il Cittadella è favorito avendo un valore pari a 1,97 volte la giocata sul segno 1 che regola la sua affermazione, mentre il successo del Vicenza identificato dal segno 2 vi permetterebbe di guadagnare un importo che ammonta a 3,90 volte quanto messo sul piatto. Per l’eventualità del pareggio dovrete ovviamente puntare sul segno X, e la vincita che ne deriverebbe sarebbe di 3,35 volte il valore del vostro pronostico con questo bookmaker.



