Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (18^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 18^ GIORNATA

È arrivato il momento di un’altra analisi dei pronostici di Serie B: sabato 18 dicembre prende il via la 18^ giornata, siamo arrivati alla penultima del girone di andata e dunque è più che giusto fare qualche considerazione circa i temi principali che emergeranno dal turno. Qui, dobbiamo parlare in particolar modo delle previsioni sulle varie partite: c’è il Pisa che è tornato al primo posto in classifica scavalcando nuovamente il Brescia, in un balletto che potrebbe interessare l’intero campionato salvo ovviamente nuove entrate in vetta.

Tra queste, naturalmente bisogna sempre considerare il Lecce e il Benevento, e poi attenzione al Monza che sembra aver trovato il ritmo giusto, ed è reduce da una clamorosa rimonta ai danni del Frosinone che potrebbe aver girato le carte in tavola anche dal punto di vista emotivo. Quindi, aspettando che finalmente arrivino le ore 14:00 di sabato 18 dicembre per le prime partite, andiamo a studiare nel dettaglio il quadro dei pronostici di Serie B, prendendo in considerazione come sempre le partite più interessanti del turno.

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI CREMONESE

Due rivelazioni che attualmente sono in zona playoff: i grigiorossi dopo tutto erano attesi a una corsa per la Top 8 in Serie B ma stanno facendo anche meglio delle premesse, l’Ascoli a maggior ragione sta stupendo visto che si pensava a una lotta per salvarsi, invece al netto del ko di Cittadella i marchigiani restano molto solidi ed entrano nella 18^ giornata con l’ottava posizione in classifica. Le quote Snai per Ascoli Cremonese indicano nella squadra ospite la favorita, ma in realtà c’è grande equilibrio: il segno 2 che identifica la vittoria della Cremonese vi farebbe guadagnare 2,45 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che regola l’ipotesi del successo dell’Ascoli porta in dote un valore corrispondente a 2,75 volte la giocata. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, vi farebbe mettere in tasca una cifra equivalente a 3,40 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA PISA

La capolista si presenta al San Vito, ospite di un Cosenza che ha ritrovato punti pareggiando a Lignano Sabbiadoro ma rimane in zona playout, con la necessità dunque di vincere per uscire da una situazione scomoda anche se ha 8 lunghezze sulle squadre appena dietro in classifica. Il Pisa come detto è tornato capolista, confermandosi battendo il Lecce: si pensava a una rivelazione dalla breve durata in vetta, invece i toscani stanno stupendo tutti e ora vogliono provarci davvero. Chiaramente, Pisa favorito secondo le quote dell’agenzia Snai: vale 2,10 volte la puntata il segno 2 che è quello da giocare per la vittoria esterna della capolista, mentre l’affermazione del Cosenza è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,80 volte quello che avrete investito con questo bookmaker. Abbiamo infine il segno X per il pareggio: in questo caso la vostra vincita sarebbe corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto.



