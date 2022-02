Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (25^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 25^ GIORNATA

Un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B ci traghetta verso la 25^ giornata: ancora una volta un turno infrasettimanale, con il quale finalmente ci si porta in pari rispetto alle famose due giornate che erano state rinviate alla fine di dicembre. La Serie B gioca tantissimo in questo periodo, e ovviamente il calendario fitto può incidere in particolar modo su quelle squadre che hanno minore possibilità di operare turnover; ad ogni modo martedì 22 febbraio si parte con cinque partite, mentre mercoledì vedremo le altre.

Aspettando allora che per questo turno infrasettimanale si giochi, per i pronostici di Serie B possiamo fare la consueta analisi sulle gare; ne prenderemo in considerazione alcune e, con l’aiuto delle agenzie di scommesse che ne hanno fornito le quote, proveremo a capire come possano andare le cose sui campi, tenendo conto di quelli che sono stati gli ultimi risultati e dello stato di forma delle varie squadre. Cominciamo allora, ovviamente dalle gare del martedì, il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: ALESSANDRIA PERUGIA

Partita interessante quella del Moccagatta, tra due squadre con obiettivi diversi: l’Alessandria vuole uscire dalla zona playout ma ha perso male sul campo dell’Ascoli e dunque non è riuscita a muovere la sua classifica nell’ultimo turno, mentre il Perugia dopo tre vittorie consecutive ha fermato la capolista Cremonese, risultato che però l’ha nuovamente fatto uscire dalle prime otto e dunque dai playoff. Il Grifone comunque ci crede, sa di avere le possibilità di timbrare la post season ma anche che la concorrenza è folta; secondo la Snai, nei pronostici di Serie B gli umbri sono favoriti pur giocando in trasferta, con un valore di 2,45 volte la puntata sul segno 2 contro i 3,05 che accompagna il segno 1, da giocare per la vittoria interna della Cremonese. Il pareggio, ipotesi che come sempre viene regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare un valore corrispondente a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE VICENZA

La leadership della Cremonese è durata solo un turno: il pareggio di Perugia ha portato al controsorpasso del Lecce, ma in termini generali i grigiorossi si stanno comportando benissimo e infatti sono in piena corsa per la promozione diretta. Oggi tornano allo Zini e sanno bene di avere un turno favorevole: il Vicenza ha perso un’occasione di avvicinare almeno la quota dei playout pareggiando in casa contro la Spal. I veneti hanno agganciato il Crotone e dunque un piccolo passo lo hanno anche fatto, ma naturalmente lo spettro della retrocessione rimane vivido. I pronostici di Serie B stabiliti dall’agenzia Snai danno ovviamente alla Cremonese il favore per questa partita: vale 1,65 quanto puntato il segno 1 che regola la vittoria casalinga, per contro il segno 2 da giocare per l’affermazione del Vicenza vi consentirebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 5,75 volte quanto investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio (segno 2) porta in dote una vincita equivalente a 3,55 volte la somma giocata.



