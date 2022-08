Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (3^ giornata, 27-28 agosto)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 3^ GIORNATA

Un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B in questo frenetico avvio di stagione: il campionato cadetto non conosce soste, e sabato 27 agosto aprirà la sua terza giornata con tre anticipi, per poi proseguire domenica e, per la prima volta nel 2022-2023, avere anche il Monday Night che ha sempre rappresentato un evento classico in questa competizione. Quello che a noi interessa analizzare qui è il potenziale esito delle partite, dal punto di vista di ipotesi e quote sancite dai bookmaker: come andranno dunque le cose sui vari campi coinvolti?

Scopriamolo insieme, nel nostro solito viaggio attraverso i pronostici di Serie B: inizieremo ovviamente dalle partite di sabato per poi spostarci su domenica, tenendo conto del fatto che naturalmente è ancora presto per fare bilanci che siano riferiti ai reali rapporto di forza per la stagione e basandoci dunque sui risultati maturati nelle prime due giornate, uniti magari a come il calendario ha inciso (positivamente o meno) sulle prestazioni delle singole squadre e tenendo sempre a mente quelle che sono le varie ambizioni. Allacciamo le cinture: siamo pronti ad addentrarci nei meandri dei pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA TERNANA

Modena Ternana è anche una partita da ex per Attilio Tesser, che ha allenato le fere tra il 2013 e il 2015; soprattutto, e lo analizziamo nei pronostici di Serie B, è un match nel quale i canarini vanno a caccia dei primi punti nel loro campionato. Dopo la splendida stagione culminata con la promozione dalla terza divisione, il Modena adesso affronta la nuova realtà e ci ha impattato a muso duro: sconfitta contro il Frosinone e poi ribaltone subito dal Cosenza. Certo si potrebbe dire che i gialloblu abbiano giocato contro le due squadre a punteggio pieno, ma intanto i punti sono zero.

Sono invece 3 quelli di una Ternana che dopo il ko ad Ascoli si è prontamente riscattata battendo la Reggina, una vittoria importante soprattutto per il valore dell’avversaria; in questa sfida del Braglia l’agenzia Snai, che ha tracciato come detto i pronostici di Serie B, ci dice che la squadra favorita è il Modena. Il valore della sua vittoria, caratterizzata dal segno 1, ammonta a 2,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre per l’affermazione esterna della Ternana il bookmaker ha previsto una cifra pari a 3,40 volte la giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 3,15 volte la vostra giocata.











