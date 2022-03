Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (30^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 30^ GIORNATA

I pronostici di Serie B ci fanno compagnia con la 30^ giornata, che si gioca martedì 15 e mercoledì 16 marzo: stiamo dunque parlando di un altro turno infrasettimanale, intenso e che è il quarto nelle ultime cinque settimane. Stiamo entrando nella fase decisiva della stagione, quella in cui bisogna tirare le somme e lanciarsi verso i playoff e i playout; nel frattempo il Pisa si è rimesso in testa alla classifica schiantando la Cremonese all’Arena Garibaldi, ma la lotta alla promozione è fantastica perché ci sono appena 7 punti tra prima e settima posizione, e chissà cos’altro potrà succedere.

Naturalmente poi ci sono gli altri obiettivi da considerare, come sempre la corsa ai playoff coinvolge tante squadre mentre sembra più definita la situazione che riguarda la salvezza; con i pronostici di Serie B adesso prenderemo in considerazione alcune delle partite della 30^ giornata e, con l’aiuto delle quote emesse dai bookmaker, proveremo a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi, dando maggiore risalto alle partite che si possono considerare di cartello o comunque particolarmente importanti per quanto riguarda la classifica del campionato.

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA BENEVENTO

Non c’è dubbio alcuno che nei pronostici di Serie B per la 30^ giornata la partita più stuzzicante sia Brescia Benevento: quarta contro sesta ma con i sanniti che hanno una partita in meno e potenzialmente potrebbero occupare la terza posizione a braccetto con la Cremonese. Per le rondinelle si conclude oggi un periodo terribile: vittoria in rimonta sul Perugia, sconfitta allo Zini e pareggio a Lecce, oggi il Benevento e tutto sommato Pippo Inzaghi se l’è cavata conservando il posto e una visione chiara sulla promozione.

Il Benevento andrà valutato nel pieno delle gare giocate ma intanto è sempre lì, e con un colpo oggi al Rigamonti farebbe un salto di qualità non da poco; secondo le previsioni dell’agenzia Snai il vantaggio nei pronostici di Serie B sorride al Brescia, la cui quota sulla vittoria (segno 1) vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto. Il segno X che regola l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la puntata, mentre il segno 2 per l’affermazione del Benevento ha un valore che equivale a 3,45 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA REGGINA

Anche Cittadella Reggina è una partita molto interessante per i pronostici di Serie B. Entrambe sono fuori dalla zona playoff ma cercano di rientrarci, sicuramente in questo momento sono più vicini i veneti che però hanno mancato una bella occasione pareggiando a Parma venerdì scorso. Opportunità scialacquata anche dalla Reggina, che giocava in casa contro il Perugia e cercava l’aggancio, invece si trova a -6 dal Grifone avendo perso di misura.

Dunque al Tombolato abbiamo due squadre che vanno a caccia di riscatto; per i pronostici di Serie B possiamo notare che quella favorita per la vittoria è inevitabilmente il Cittadella, che viene premiato dall’agenzia Snai con un valore pari a 1,92 volte la vostra puntata sul segno 1, che ovviamente identifica la vittoria casalinga. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio e vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,25 volte quello che avrete pensato di investire con questo bookmaker, infine il segno 2 che dovrete giocare per l’affermazione esterna della Reggina porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la cifra messa sul tavolo.

