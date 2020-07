Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite, 38^ giornata (31 luglio)

Ultimo appuntamento con i pronostici di Serie B 2019-2020: la stagione regolare del campionato cadetto si conclude venerdì 31 luglio con le 10 partite che formano il quadro della 38^ giornata. Benevento e Crotone hanno centrato la promozione in Serie A, il Livorno è retrocesso – virtualmente insieme al Trapani – ma restano da definire altri verdetti, tra cui appunto le squadre che parteciperanno a playoff e playout: il torneo di Serie B non è finito e si andrà avanti a giocare, sempre secondo un calendario fortemente influenzato dai mesi di lockdown per Coronavirus e dalla necessità di non far trascorrere troppo tempo per non andare a “disturbare” l’inizio della prossima stagione. Ora dunque, con l’aiuto delle quote come sempre fornite dai bookmaker, andiamo a vedere partita per partita (prendendo in esame le più importanti) quali possono essere i pronostici di Serie B legati alla 38^ giornata del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA JUVE STABIA

Sfida delicatissima allo Scida: incredibilmente i lupi sono in corsa per la salvezza anche diretta dopo il grande colpo di Empoli (5-1), le Vespe invece sono sensibilmente calate e allo stato attuale sarebbero direttamente retrocesse. Potrebbe anche essere un antipasto di playout, in ogni caso se la Juve Stabia dovesse fare il colpo esterno riuscirebbe quantomeno a centrare lo spareggio, che è l’unico orizzonte possibile, ma il Cosenza sa di poter centrare il traguardo più ambito. Per il pronostico ci vengono in aiuto le quote fornite da Eurobet, che indicano nella squadra calabrese la favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 2,00 volte la somma messa sul piatto, siamo invece ad un valore di 4,10 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo gialloblu. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte quanto investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE PISA

La partita dello Stirpe rappresenta un vero e proprio spareggio per i playoff: entrambe le squadre hanno 53 punti (come il Chievo) e virtualmente potrebbero entrare insieme nella griglia degli spareggi, ma a quota 52 c’è la Salernitana che, battendo uno Spezia già sicuro della semifinale, ne scavalcherà almeno una. L’imperativo dunque è vincere, per entrambe, senza guardare a quello che succederà sugli altri campi coinvolti; i ciociari però sono in crisi mentre i nerazzurri sono tra le squadre più in forma del post-lockdown, infatti le quote Eurobet indicano sì un favore al Frosinone nel pronostico ma senza grandi margini. Il segno 1 per la sua vittoria vale 2,10 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, contro la quota di 3,95 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo nerazzurro. Il pareggio, identificato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte la puntata.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA PERUGIA

Da una partita delicata a un’altra, ma in zona playout: crisi nera per il Perugia che però prima di perdere contro il Trapani aveva fatto il colpo a Chiavari, dunque per Massimo Oddo una vittoria significherebbe comunque salvarsi subito perché verrebbero scavalcati proprio i lagunari. Il Venezia però ha il vantaggio di poter giocare in casa – sia pure a porte chiuse – e soprattutto di avere due risultati su tre, perché con il pareggio avrebbe centrato l’obiettivo; sono gli umbri a dover eventualmente sperare in altri risultati favorevoli, intanto secondo le quote fornite dall’agenzia Eurobet i padroni di casa partono favoriti ma in una situazione di equilibrio generale, visto che il segno 1 per la vittoria del Venezia ha un valore corrispondente a 2,50 volte la puntata mentre con il segno 2 per l’affermazione del Grifone guadagnereste una cifra pari a 3,35 volte l’importo investito. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso la vincita ammonterebbe a 2,75 volte quanto messo sul piatto.



