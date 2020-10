Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (4^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: QUANTO PESERANNO LE ASSENZE PER COVID?

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della quarta giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus che ha penalizzato lo scorso torneo, il nuovo campionato cadetto è partito in ritardo e siamo dunque giunti solo adesso al quarto turno della stagione regolare, che si disputa non a caso in turno infrasettimanale. Oggi quindi, martedì 20 ottobre 2020, ci attendono ben nove partite tutte serali per questa giornata di Serie B che sarà completata poi domani da un solo posticipo. Le sfide saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B naturalmente in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà la sua 4^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE PREVISIONI

PRONOSTICO ASCOLI REGGIANA

Inizio di campionato sicuramente deludente per l’Ascoli, un po’ meglio per la neopromossa Reggiana che però arriva dalla sua prima sconfitta, dunque la posta in palio si annuncia già delicata in questa partita. Il nostro pronostico potrebbe indirizzarsi su un pareggio, che vale 3,05 volte la posta in palio sul segno X secondo l’agenzia Snai.

PRONOSTICO CHIEVO BRESCIA

Stessi punti in classifica per le due squadre che vivono un “quasi derby”, ma senza dubbio il Brescia è stato rilanciato dal netto successo contro il Lecce, per cui osiamo con il segno 2, che indica naturalmente una vittoria delle Rondinelle ed è l’ipotesi più remunerativa secondo l’agenzia Snai, che lo indica infatti a 3,60 volte la posta in palio.

PRONOSTICO CITTADELLA PORDENONE

Interessante derby del Nord-Est tra due squadre ancora imbattute, anche se il Cittadella è nel trio al comando della classifica mentre il Pordenone finora sa solo pareggiare. La bilancia dunque potrebbe pendere dalla parte dei padroni di casa: l’agenzia Snai propone a quota 2,10 il segno 1, in caso di una vittoria per il Cittadella.

PRONOSTICO EMPOLI SPAL

Empoli Spal è partita tra due squadre potenzialmente ambiziose, ma senza dubbio finora hanno fatto meglio i padroni di casa toscani, che anche grazie al fattore campo sono dunque favoriti per la vittoria questa sera. Indichiamo dunque il segno 1, che secondo l’agenzia Snai varrà 2,45 volte la posta in palio sul successo dell’Empoli.

PRONOSTICO FROSINONE ENTELLA

Il Frosinone sembra essersi del tutto ripreso dopo la difficile partenza, ha sfatato anche il tabù casalingo e ora gioca di nuovo allo Stirpe, dove parte sicuramente favorito contro l’Entella. Ecco allora che il segno 1 per il successo ciociaro varrebbe 1,85 volte la posta in palio secondo l’agenzia Snai.

PRONOSTICO PISA MONZA

Il Monza torna in campo dopo la partita saltata contro il Vicenza causa le numerose positività al Covid nella squadra brianzola. Un problema che naturalmente non si è risolto in tre giorni e del quale potrebbe quindi approfittare il Pisa padrone di casa, nel contesto di una partita che proprio per questo motivo non è stata quotata nei giorni scorsi dalle principali agenzie.

PRONOSTICO REGGINA COSENZA

Intrigante derby calabrese che vede la Reggina neopromossa avere iniziato meglio il campionato e pure con il fattore campo, sia pure relativo in epoca Covid. La bilancia comunque pende proprio dalla parte della Reggina e allora ricordiamo che l’agenzia Snai quota il segno 1 a 2,05 volte la posta in palio.



