Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite dell’undicesima giornata, scopriamo le favorite nel turno di sabato 1 e domenica 2 novembre.

PRONOSTICI SERIE B: LE FAVORITE NEL TURNO CHE APRE NOVEMBRE

Con il fresco turno infrasettimanale il campionato cadetto ha ulteriormente alzato i ritmi, oggi sabato 1° novembre 2025 è già tempo di tornare in campo per le prime partite dell’undicesima giornata e allora possiamo anche dedicarci alla nostra consueta panoramica sugli spunti che ci offrono i pronostici Serie B.

Parlando delle quote e delle squadre che potrebbero essere favorite, ci si potrebbe già soffermare sul curioso lunch match che aprirà le danze prima del solito, cioè Avellino Reggiana. Gli emiliani sono in ottima forma in questo periodo, ma secondo Snai potrebbe incidere molto il fattore campo e allora le quote sorridono agli irpini, con il segno 1 indicato a 1,85.

Un match di alta classifica è quello che alle ore 15.00 vedrà sfidarsi Carrarese e Frosinone: anche in questo caso ci arrivano meglio gli ospiti, però i toscani stanno a loro volta disputando un buon campionato di Serie B 2025-2026 e allora grazie al fattore campo proprio la Carrarese potrebbe essere leggermente favorita, con il segno 1 a 2,45.

In questo caso in realtà i pronostici Serie B sono molto più incerti, perché la possibilità di un colpo esterno dei ciociari è collocata a un valore solo leggermente superiore (2,80), quindi la partita di Carrara potrebbe essere la più incerta di un sabato che culminerà in serata con un match blasonato al quale vogliamo quindi dedicare qualche riga in più.

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS PALERMO PESCARA

Il riferimento era rivolto a Palermo Pescara, seconda uscita casalinga consecutiva per i rosanero siciliani che però martedì sera al Barbera hanno perso per 0-3 contro il Monza. Fino a una settimana fa il Palermo era imbattuto, adesso ha subito due sconfitte consecutive nello spazio di pochissimi giorni e quindi inizia a serpeggiare preoccupazione, specie dopo la batosta casalinga nell’infrasettimanale. Per riportare il sereno c’è una sola possibilità: vincere nel match di questa sera.

I pronostici Serie B sembrano molto fiduciosi in questa opzione, perché Snai quota a 1,37 il segno 1 come risultato finale di Palermo Pescara. Il Delfino avrebbe bisogno di una vera impresa in Sicilia, nel mese di ottobre ha giocato cinque partite e non ha mai vinto, chissà s basterà girare il calendario per ritrovare il sorriso. Già un pareggio sarebbe accolto con il sorriso e farebbe felici pure gli scommettitori (segno X a 4,75), un colpo abruzzese al Barbera varrebbe invece ben 7,25 la giocata.