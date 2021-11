Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 13^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 13^ GIORNATA

Eccoci a un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B: si gioca la 13^ giornata, un turno che arriva dopo la sosta per le nazionali e che dunque porta con sé tante incognite, perché le squadre – chi più, chi meno – hanno dovuto lavorare a ranghi ridotti e i giocatori rientrati dovranno essere valutati secondo le condizioni fisiche. Ci avviciniamo comunque alla conclusione del girone di andata; oltrepassiamo oggi il terzo del cammino nella stagione regolare e delle somme importanti si possono certamente già tracciare.

Noi proveremo a farlo qui attraverso i pronostici di Serie B: come sempre nella nostra analisi ci faremo aiutare dalle previsioni stabilite in maniera “ufficiale“ dai bookmaker, ipotizzando cosa possa succedere sui vari campi e analizzando le partite che possono essere considerate maggiormente di cartello in questo calendario della 13^ giornata. Vediamo allora quello che ci aspetta, iniziando naturalmente dalle sfide in programma sabato 20 novembre.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE LECCE

Uno dei big match della 13^ giornata è senza dubbio Frosinone Lecce: parliamo di due squadre in salute che stanno lottando per la promozione diretta. Meglio i salentini in classifica, ma entrambe arrivano da poker non indifferenti: se infatti il Lecce ha demolito il Parma segnando 4 gol nel solo primo tempo, il Frosinone questo bottino lo ha infilato a Benevento. Sfida dunque importante per modificare o confermare i rapporti di forza, e darci altri ragguagli sulle ambizioni di ciociari e salentini; per i pronostici di Serie B vediamo subito che la Snai stabilisce un equilibrio di fondo, ma c’è una favorita che è il Frosinone visto che il segno 1 per la sua vittoria vale 2,45 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo del Lecce vi farebbe guadagnare 2,85 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivarrebbe a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA CROTONE

Sicuramente anche Perugia Crotone è una partita di vivo interesse: generalmente il Grifone sta facendo bene ma è ancora troppo discontinuo, inoltre una difesa tra le migliori del campionato ha incassato 4 gol a Como prima della sosta. Dunque, Massimiliano Alvini va a caccia di immediato riscatto sapendo che la corsa ai playoff è possibile; il Crotone due settimane fa ha fermato la corsa del Monza, ma non vince da quattro giornate e in questo momento deve soprattutto pensare a salvarsi prima di tornare a volare alto (se lo farà). Anche l’agenzia Snai ci parla di un Perugia favorito, come si poteva prevedere: il segno 1 per la vittoria degli umbri porta in dote una vincita che ammonta a 2,10 volte l’importo messo sul tavolo, poi abbiamo il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio e ha un valore equivalente a 3,25 volte la vostra giocata. Il successo esterno del Crotone, per il quale dovrete chiaramente puntare sul segno 2, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte quello che avrete investito sulla partita del Renato Curi.



