Pronostici Serie B, scopriamo insieme le quote e le previsioni sulle partite della 14^ giornata che sono in programma sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

PRONOSTICI SERIE B: QUALI FAVORITE NELLA 14^ GIORNATA?

Abbiamo ormai messo alle spalle il primo terzo del campionato, abbiamo quindi indicazioni chiare sui pronostici Serie B e su quello che potremmo attenderci nella quattordicesima giornata del campionato cadetto, che caratterizza l’ultimo weekend del mese di novembre. Scopriamo allora come sempre qualche elemento interessante circa le quote e le favorite delle partite di cartello.

Reggiana Frosinone vedrà ad esempio favoriti gli ospiti ciociari, forti di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite giocate, mentre gli emiliani hanno l’ultima occasione per cogliere almeno una vittoria nel mese di novembre. Snai quindi privilegia il segno 2, che è indicato a quota 2,10 da questa agenzia.

Empoli Bari metterà in copertina un’altra squadra in ottima crescita nelle ultime settimane, cioè i toscani, che sono rientrati nella lotta per un posto ai playoff e oggi partiranno favoriti contro i pugliesi, che stanno invece vivendo un campionato decisamente mediocre. Qui allora è favorito il segno 1, valutato a 2,10 per il match allo stadio Carlo Castellani.

Per i pronostici Serie B spingiamoci anche ai posticipi della domenica, perché Juve Stabia Monza vedrà scendere in campo la scatenata capolista lombarda, che ha preso il comando della classifica con addirittura sette vittorie consecutive. Allo stadio Romeo Menti potrebbe quindi arrivare un colpaccio esterno, che Snai colloca a quota 2,25.

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS VENEZIA MANTOVA

Stanno entrambe bene invece le squadre che si affronteranno in Venezia Mantova, che per questo motivo mettiamo in copertina per i pronostici Serie B oggi, sabato 29 novembre 2025. Tre vittorie nelle ultime quattro giornate hanno confermato che i lagunari possono essere tra le più serie pretendenti alla promozione, oggi il Venezia cerca un altro successo in una partita che però potrebbe risultare più ostica rispetto a quanto si potrebbe pensare dando solo un veloce sguardo alla classifica del campionato cadetto.

Infatti il Mantova fino a tre giornate fa era ultimo, poi ha colto tre successi consecutivi e in questo momento i lombardi sarebbero salvi, senza nemmeno dover ricorrere ai playoff. Il cammino naturalmente è ancora molto lungo, ma il cambio di passo è evidente: ciò però non dovrebbe bastare agli ospiti secondo Snai, infatti Venezia Mantova nei pronostici Serie B vede favoritissimo a 1,50 il segno 1, un intrigante valore di 4,25 per il pareggio e infine la quotazione pari a 6,00 in caso di poker consecutivo per i virgiliani calato allo Stadio Pier Luigi Penzo.